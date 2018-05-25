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百年前種族主義之冤 非裔拳王獲川普特赦

2018-05-25 14:15中央社 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天特赦已故的首位非裔世界重量級拳王傑克強生。一個世紀前，傑克強生因一宗種族主義相關罪刑入獄。

川普說，這位人稱「加爾維斯敦（Galveston）的巨人」是「許多人眼中種族不公義」的受害者。

法新社報導，傑克強生（Jack Johnson）在1908到1915年稱霸重量級拳壇，當時他與一名白人女子兩廂情願的戀情被許多人視為禁忌。

1913年，他遭全數白人的陪審團定罪，罪名是基於「不道德目的」帶白人女子越過國界。傑克強生逃往歐洲，1920年返美，坐了一年牢。

1946年，傑克強生死於一場車禍，享壽68歲。

川普今天在總統辦公室儀式中簽署傑克強生的特赦令，好萊塢銀幕硬漢席維斯史特龍（SylvesterStallone）、WBC重量級拳擊冠軍魏爾德（DeontayWilder）及前冠軍路易斯（Lennox Lewis）都出席。

川普表示：「身為總統，今天我已發布行政赦免令，全面特赦傑克強生。」「他是全球第一位非裔美籍的重量級拳擊冠軍，也是位真正偉大的戰士。」

川普表示，傑克強生被定罪「發生於100多年前的美國，那是個種族主義極度緊張的時期」，而傑克強生「一生過得很辛苦」。

川普
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