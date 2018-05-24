川金會取消 南韓總統深夜召開緊急會議

2018-05-24 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



韓聯社報導，美國總統川普宣布取消川金會後，南韓總統文在寅目前正與內閣召開深夜緊急會議，了解川普的意圖與確切意思。

參會部長包括外交部長、國家安全顧問、統一部長、國防部長與國家情報局長。

青瓦台發言人說：「我們正設法了解川普總統的意圖以及確切的意思。」