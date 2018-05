【USC狼醫案】教授召開緊急會議 討論校長不信任案

2018-05-24 13:58 世界日報 記者王千惠/洛杉磯報導



南加大變態醫師新聞。記者王千惠/攝影 分享 facebook

針對200名教授聯名要求南加大校長尼基亞斯(C.L. Max Nikias)下台一事,代表教師群體的南加大學術委員會(Academic Senate)23日下午在學校召開閉門討論會,於全方位了解教師們的意見,並在短時間內,決定是否進行代表教授的學術委員會(Board of Trustees)投票,正式向校董會遞交關於尼基亞斯的「不信任決議」(Vote of No Confidence)。

多名教授就尼基亞斯在該校爆發變態醫師涉嫌性侵女學生事件中的角色發表意見。有教授表示,無論尼基亞斯是否存在包庇行為,他作為學校最高領導者,未能及時了解情況並作出正確決策,就是失職。更多教授表示,該校糟糕的透明度、學生和社會的信任流失、權力過分集中於高層,都是學校現在面臨的重大問題。

原本可容納230人的老年學中心(Gerontology Center)禮堂,被前來參與討論旁聽的教授們擠個水洩不通。他們大多是已經簽署、或正在考慮簽署聯名信的終身教職教授。

聯名信主要發起人格羅斯教授(Ariela Gross)對世界日報記者說,當初在發起這項簽名時,他們非常謹慎。聯名要求校長下台畢竟是敏感話題,因此選擇首先接觸那些不會被解僱的終身教職教授。

「各校院長和前院長、副教務長、各組織主席……我們希望讓校董會看到,這些參與簽名的,都是在學校乃至整個學術界內享有極高聲譽的人,而他們已經對校長失去信心。」

南加大變態醫師新聞。記者王千惠/攝影 分享 facebook

格羅斯說,在簽名發起的34小時內,便籌集到200個簽名,之後便關閉接受簽名的通道,在第一時間遞交聯名信。

「過去幾年來,我們看到了重複的錯誤。女性備受不公,然而校方領導卻願意與肇事者安靜地達成協議,在丁鐸這件事上,學校沒有向醫學委員會上報,沒有向執法部門上報,(發現問題後)沒有及時告知丁鐸以前的病人,讓信任我們的學生失望。」

格羅斯說,如果學術委員會決定不發起「不信任決議」,他們將要求學術委員會,在全校範圍內發起民意調查,並尋找其他發聲途徑。目前他們正在籌備重新開放簽名通道,讓更多的教師可以參與到這場運動中來。