親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台女遊香港迪士尼帶這樣東西 出國旅行變惡夢一場

王品炸豬排只有7分熟？超人氣名店出包 業者這樣回

【USC狼醫案】教授召開緊急會議 討論校長不信任案

2018-05-24 13:58世界日報 記者王千惠／洛杉磯報導

南加大變態醫師新聞。記者王千惠／攝影
南加大變態醫師新聞。記者王千惠／攝影
分享

針對200名教授聯名要求南加大校長尼基亞斯（C.L. Max Nikias）下台一事，代表教師群體的南加大學術委員會（Academic Senate）23日下午在學校召開閉門討論會，於全方位了解教師們的意見，並在短時間內，決定是否進行代表教授的學術委員會（Board of Trustees）投票，正式向校董會遞交關於尼基亞斯的「不信任決議」（Vote of No Confidence）。

多名教授就尼基亞斯在該校爆發變態醫師涉嫌性侵女學生事件中的角色發表意見。有教授表示，無論尼基亞斯是否存在包庇行為，他作為學校最高領導者，未能及時了解情況並作出正確決策，就是失職。更多教授表示，該校糟糕的透明度、學生和社會的信任流失、權力過分集中於高層，都是學校現在面臨的重大問題。

原本可容納230人的老年學中心（Gerontology Center）禮堂，被前來參與討論旁聽的教授們擠個水洩不通。他們大多是已經簽署、或正在考慮簽署聯名信的終身教職教授。

聯名信主要發起人格羅斯教授（Ariela Gross）對世界日報記者說，當初在發起這項簽名時，他們非常謹慎。聯名要求校長下台畢竟是敏感話題，因此選擇首先接觸那些不會被解僱的終身教職教授。

「各校院長和前院長、副教務長、各組織主席……我們希望讓校董會看到，這些參與簽名的，都是在學校乃至整個學術界內享有極高聲譽的人，而他們已經對校長失去信心。」

南加大變態醫師新聞。記者王千惠／攝影
南加大變態醫師新聞。記者王千惠／攝影
分享

格羅斯說，在簽名發起的34小時內，便籌集到200個簽名，之後便關閉接受簽名的通道，在第一時間遞交聯名信。

「過去幾年來，我們看到了重複的錯誤。女性備受不公，然而校方領導卻願意與肇事者安靜地達成協議，在丁鐸這件事上，學校沒有向醫學委員會上報，沒有向執法部門上報，（發現問題後）沒有及時告知丁鐸以前的病人，讓信任我們的學生失望。」

格羅斯說，如果學術委員會決定不發起「不信任決議」，他們將要求學術委員會，在全校範圍內發起民意調查，並尋找其他發聲途徑。目前他們正在籌備重新開放簽名通道，讓更多的教師可以參與到這場運動中來。

領導者性侵
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影／30歲賴家男啃老不做家事 法官下令逐出父母家

2018-05-24 14:01

失業率續降 南加平均周薪漲至979元

2018-05-24 13:57

影／洛加大：美國經濟減緩 加州獨領風騷

2018-05-24 13:56

南加房價創新高 未來持續上揚

2018-05-24 13:53

【南加大狼醫案】亞裔受害多噤聲 貝西拉籲勇敢維權

2018-05-24 13:53

南加大狼醫案 洛市警接手調查

2018-05-24 13:52

大逆轉！中國癌末爺爺探親遭遣返 終獲准回美

2018-05-24 13:52

保全強暴14歲少女 所屬公司判賠10億

2018-05-24 13:50

美門醫院下月桑莫塞新增華語醫療服務

2018-05-24 13:46

美中醫藥開發協會論壇 解答職場常見迷思

2018-05-24 13:44

移民局費城執法 1周逮捕49名無證罪犯

2018-05-24 13:43

新州校車慘劇 77歲司機駕照曾被吊14次

2018-05-24 13:43

新州萊姆病例高居全美第2 慎防蜱蟲叮咬

2018-05-24 13:42

雇員存1元 州民付7元 退休金動輒年領6位數

2018-05-24 13:40

州府雇員退休金「全民買單」 伊州每人背債1.1萬

2018-05-24 13:39

芝增警力 保障國殤日連假安全

2018-05-24 13:21

庫克郡房產現值估價飆漲 華埠恐增3成

2018-05-24 13:18

顧雅明提案 嚴管特權停車、落實坐校車繫安全帶

2018-05-24 13:17

黃友興 當選紐約24學區委員

2018-05-24 13:16

州檢察長選戰 詹樂霞獲民主黨提名

2018-05-24 13:14

藏婦絞殺女嬰 鑑定出精神異常

2018-05-24 13:13

紐約市議員提案 塑料吸管全面禁用

2018-05-24 13:12

遭警施暴要道歉不和解 蕭雲飛10年維權勝訴

2018-05-24 13:10

有犯罪紀錄移民難再享免費法援 移民團體抗議

2018-05-24 13:09

法拉盛KTV逃稅61萬 老闆恐囚5年

2018-05-24 13:08

賣淫女成搶匪 搜刮醉男財物被逮

2018-05-24 13:07

賣假包逾300萬元 華女最高囚10年

2018-05-24 13:06

哈佛畢業生調查 86%支持控槍僅6%挺川普

2018-05-24 13:05

護士項目出包 昆市學院校長辭職

2018-05-24 13:04

投資移民論壇 華人回響熱烈

2018-05-24 13:03

影／北一女校友會 跳Nia、打太極

2018-05-24 13:03

川普推特封鎖批評者 法官：違反言論自由

2018-05-24 12:08

柯恩傳收1200萬 安排烏克蘭總統會川普

2018-05-24 11:22

台灣舞蹈家紐約演出 與鋼纜雕塑擦出火花

2018-05-24 09:28

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

川普為打小白球將延長訪英行程 他球技究竟如何？

2018-05-23 21:25
看更多

熱門文章

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 20:19

紐時：台灣將把太平島打造成人道救援中心

2018-05-23 14:55

新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08

日本看看／大學倒閉潮來了！

2018-05-24 10:22

影／美醫生邊開刀邊跳嘻哈 導致病人全身癱瘓

2018-05-24 11:39

不滿南海軍事化 美國將共軍踢出環太平洋軍演

2018-05-24 02:58

日本看看／搭新幹線，不能吃肉包嗎？

2018-05-24 10:04

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15

8個月僅上16天班 印工程師稱「神的化身」不克上班

2018-05-23 18:25

紐時：川普團隊自亂陣腳 對中談判該贏未贏

2018-05-23 14:06

今夏搭機赴美須有心理準備！2因素使暑期載客量破紀錄

2018-05-23 16:35

今夏該讀的5本書 比爾蓋茲公布書單

2018-05-23 14:22

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

蘋果新園區選址高機密 亞馬遜選址如選美

2018-05-23 23:53

影／男子無懼花豹好奇抓咬 濺血仍要拍下珍貴時刻

2018-05-23 17:20

影／挖地道越獄只差幾公尺就成功 囚犯缺氧死亡

2018-05-24 12:35

日經：鴻海傳減少威州廠初期投資 改做中小型面板

2018-05-23 22:57

美取消邀請陸參加環太軍演 王毅批「非常沒有建設性」

2018-05-24 05:02

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11

始終找不到239人 馬航MH370搜尋任務29日結束

2018-05-23 21:25

台灣女遊客峇里島遭劫財 警開槍射傷2嫌

2018-05-23 17:57

他日騎130公里的崎嶇路 只為維護偏鄉孩童受教權

2018-05-23 17:33

奈良鹿、福井恐龍…日新版「各地繪圖車牌」美哭！

2018-05-23 14:52

巴黎餐廳傳以外貌區別客人 道德醜陋更可議

2018-05-23 22:49

英明年分手歐盟 英國人搶當德國人

2018-05-23 20:03

土耳其一口氣升息300個基點 狂人總統也得向市場低頭

2018-05-24 08:10

龐培歐會王毅談台灣 王毅籲美恪守一中

2018-05-24 04:53

連克魯曼和墨比爾斯也搖頭 新興市場苦日子還在後頭

2018-05-23 23:18

北韓再痛批利比亞模式：要川金會還是「核對核攤牌」？

2018-05-24 09:47

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

放過中興？川普：正考慮要不要給習近平這個人情

2018-05-23 14:07

Fed會議紀錄預告下個月會升息 但顯然不擔心通膨增溫

2018-05-24 06:33

貧困北韓端魚翅、炸烏龜款待媒體 國外記者受衝擊「很混亂」

2018-05-24 13:15

誰是貝佐斯最佩服的企業主管？原來是這三人

2018-05-23 17:28

影／川普高球場槍擊案 警匪交火影片曝光

2018-05-23 17:51

新興市場還債 明年拉警報

2018-05-24 00:19

專家：科技獨角獸走下坡 即將泡沫化

2018-05-23 18:29

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

影／加拿大民眾罕見拍下 兩隻猞猁發出魔性尖叫

2018-05-24 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top