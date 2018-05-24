失業率續降 南加平均周薪漲至979元

2018-05-24 13:57 世界日報 編譯組／綜合報導



資料顯示，南加州失業率降至幾十年來新低，各縣企業每周工資上漲，其中以洛杉磯縣的老闆們最慷慨。

聖蓋博谷論壇報報導，截至4月的過去12個月中，平均每周工資為979元，每年增長4.3%。這是自2011年11月以來最大增幅，也是南加州薪資增長幅度最好的縣。

自2013年以來，由於當地工作機會以每年1.8%幅度增加，工資年均增長2.7%，洛杉磯4月分失業率降至4.2%，是自2008年2月以來最大漲幅。

在內陸帝國，過去一年平均每周薪資為808元，每年增長4.2%，是自2009年2月以來最大漲幅。

自2013年以來，河濱縣與聖伯納汀諾縣工資每年以1.9%幅度上漲，而工作機會每年上漲4%。內陸帝國4月分失業率為4.2%，是自1990年代新低。

橙縣地區過去一年每周工資為1071元，是南加州最高，年增長1.2%。

自2013年起，橙縣每年工資漲幅為2.8%，當地老闆每年以2.3%漲幅增加員工，該縣4月分失業率為2.6%，為19年來最低。

然而，一個相關的經濟趨勢抑制近期薪資增幅。截至4月分的12個月中，洛杉磯與橙縣消費者物價指數上漲4%，高於前一年同期的2.7%，這是自2008年以來當地生活費用上漲最快的一年，遠高於4月分全國2.5%的膨脹率。

所幸至少許多當地的工資，可吸收這些上漲的費用。