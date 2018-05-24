影／洛加大：美國經濟減緩 加州獨領風騷

2018-05-24 13:56 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



影音來源：記者陳開

國泰銀行2018年期中經濟展望會23日在洛杉磯City Club舉行，邀請洛杉磯加大（UCLA）安德森經濟預測中心主任尼柯斯伯格（Jerry Nickelsburg）分享對美國未來經濟走勢的預測。尼柯斯伯格指出，受經濟大環境與政策面影響，全美經濟增速未來兩年將放緩；加州雖受牽連，但經濟狀況仍帶領全美向前行。

尼柯斯伯格表示，川普政府新政對經濟的影響，從2018年開始將逐一顯現；首當其衝的，是稅改與移民政策。由於美國社會將迎來退休潮，勞工（workforce）數量將受影響；川普「緊縮」型移民政策，使勞工數量難以補充。在兩者共同作用下，勢必使美國經濟增速放緩。

稅改後美國政府收入大約減少1兆5000億元，國會日前通過1兆3000億元聯邦支出法案（spending bill），意味著政府結餘（Government saving）下降。在經濟學公式中，國民生產總值（GDP）等於消費、稅收與結餘之和，結餘又跟個人、政府結餘息息相關，因此政府結餘減少，國民生產總值必然受到影響。

美國近年來持續使用擴張性貨幣政策，使經濟增速上升的同時，通脹率也在提高。為控制通脹，政府將緊鎖銀根；目前長期貸款利率升高，使投資放緩，失業率上升，將進而影響消費市場，包括汽車銷售等在2019年，都會出現不同程度下滑。綜上所述，美國2019、2020年的GDP增速勢必放緩。

受宏觀層面影響，加州經濟增速也會下降，但仍是全美佼佼者。尼柯斯伯格表示，人口500萬以上的地區，2013至2017年間GDP每季度增長最快的是華盛頓特區，其次是加州。加州蓬勃發展的房市，會為GDP增長助力，尤其是住宅與產業型建築的數量會保持良好上升態勢。

加州在行業轉型方面也獨領風騷，吸引高學歷、高收入人才湧入。例如洛杉磯在1970年代曾專注於發展汽車製造，但如今已經轉型開發汽車軟件。

國泰銀行總裁戴斌表示，UCLA安德森預測中心是業界數一數二的經濟預測機構，尼柯斯伯格的分析很有參考價值。

UCLA安德森預測中心，美國經濟增速放緩，加州獨領風騷。記者陳開／攝影 分享 facebook