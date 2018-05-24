南加房價創新高 未來持續上揚

2018-05-24 13:53 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



南加房市持續升溫，房地產數據公司CoreLogic公布的最新報告顯示，今年4月南加州中間房價上升至52萬元，創歷史新高。洛杉磯加大（UCLA）安德森經濟預測中心主任尼柯斯伯格（Jerry Nickelsburg）表示，南加房市供需關係特殊，經濟層面很難影響，未來房價仍會上揚。

南加房價屢創新高，即使在房貸利率近來上漲的趨勢下，房價仍保持上升態勢。尼柯斯伯格表示，受供求關係影響，南加房價不會下跌。

南加房市供求關係趨於剛性，即使逃離加州的論斷甚囂塵上，部分區域甚至出現人口負成長，但對房屋的需求從來沒有下降。尼柯斯伯格指出，研究表明，移出人口中，退休人群及低收入者占絕大多數。移入的群體有高收入、教育程度高等特點。這能解釋為何越來越多人「逃離加州」，但這裡的房價、新工作數量仍在增長。

安德森經濟預測中心曾預測，未來兩年美國經濟增速放緩，但加州房價增速只會減慢、不會下跌。高房價會驅使建商不斷建築新的房屋。尼柯斯伯格認為，康斗和公寓等多單位住宅（Multi Family Home）、工業建築（Industrial Construction）數量會上升；受網上購物影響，零售類建築會減少，倉儲類建築的數目會增加。