【南加大狼醫案】亞裔受害多噤聲 貝西拉籲勇敢維權

2018-05-24 13:53 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



州檢察長談南加婦科醫師性侵案，亞裔群體是這方面的弱勢群體。記者王若然／攝影 分享 facebook

加州檢察長貝西拉(Xavier Becerra)23日邀請亞裔媒體舉行圓桌會議，探討亞裔面臨的主要問題。在談到近期南加州校醫性侵女學生，其中很多受害者為亞裔時，他說，亞裔族群是性販賣（sex trafficking）、經濟、勞工等詐騙案的主要受害者，要幫助他們與當地執法部門建立信任，提供他們可以申訴的渠道，提高他們的維權意識。

在談及近日南加大校醫涉嫌性侵女學生案件，且很多受害人是亞裔女學生及中國女學生時，貝西拉說，如果受害者不知道美國的法律體系，不知道該如何保護自己的權利，就會造成這種不幸事件。況且這些受害者都是大學生，受過良好教育，尚且還「不敢發聲」。因此讓民眾、尤其是少數族裔有接觸相關信息的機會，讓他們更加了解司法系統，讓他們知道誰可以信賴，變得很重要。那些在這起事件中的受害女性，可能向親朋好友提及過自己受侵害的經歷，但從未進一步爭取保護自己的權益，造成這起發生多年的不幸事件，最令人心痛。

貝西拉說，亞裔群體是性販賣、詐騙案的主要受害者。對許多亞裔第一代新移民，因為語言問題，加上對美國法律規定不清楚，經常被那些講他們國家本地語言的騙子盯上。

他舉例，曾有一個受害者與人簽訂合同，打算用500元購買一台電視機，結果卻支付了2000多元。在其他商品交易合同中，利用語言不通，在被害人無意識的形況下，故意將價格抬高，令簽完合同的受害者，最終被迫支付高額利息等，經常可見。

貝西拉說，執法部門近日在沙加緬度(Sacramento)打擊了一批販賣年輕女性，逼迫她們賣淫的案子，受害者都是亞裔或亞洲女性，其中菲律賓人居多。這些受害人不知道美國法律運作，不知道該到哪裡投訴，保護自己的權利。一些受害者為非法移民，不敢去報警，害怕被遣返。事實上，警局和移民局是兩個獨立單位，警察不會將受害人交給移民局。在很多情況下，不法份子來自少數族裔群體，他們可能很了解美國社會體系，利用這一點對那些不了解體系的人實行犯罪。

貝西拉強調，建立民眾與執法部門的信任尤其重要，他希望所有族裔能夠了解美國法律和自己的權益，不要對犯罪行為忍氣吞聲，才是減少和避免犯罪的根本途徑。他作為州檢察長，雖然職責並不包括處理個人或團體的案件，但他能做的是將這類案子轉介給地區檢察長來幫助民眾爭取權益。目前他正在參加下一任加州檢察長的選舉，如果當選將會把工作重點放在改善加州社會公共安全上。