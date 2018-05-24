大逆轉！中國癌末爺爺探親遭遣返 終獲准回美

2018-05-24 13:52 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC News 分享 facebook

胃癌四期的癌末患者崔元峻（Yuanjun Cui，中文姓名皆音譯），2017年12月持觀光簽證到密蘇里州探望女兒女婿全家，上周一家人搭乘郵輪到巴哈馬旅遊，本月21日返抵佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）港口入關時，卻被聯邦海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）滯留盤查，旋即遣返中國；在三代皆曾從軍的美國公民女婿向媒體投訴後，數小時內案情出現逆轉，已經被遣返回到北京機場的崔元峻，23日又搭上飛往西雅圖的班機，預定24日回美與女兒團聚。

家屬律師裴蘇珊（Susan Pai）23日告訴紐約「每日新聞報」（Daily News），罹癌之後切除胃臟，並曾接受八次化療的崔元峻，與妻子王歡（Huan Wang）從佛州直接被遣返回中國後，兩人身上完全沒有錢，坐困北京機場。

裴蘇珊指出，崔元峻夫妻被遣返後，距離在瀋陽的家有500哩之遠，「拼命想辦法讓自己活下去，只希望不要死在機場。」

密蘇里州美國陸軍國民兵（Army National Guard）飛行員麥克狄維特（Joseph McDevitt）23日下午對媒體表示，已經接獲聯邦海關與邊境保護局通知，將允許他的中國籍岳父岳母返回美國，兩人將從西雅圖入關。他說：「我很激動，我覺得他們這麼做是正確的。」

2017年12月，崔元峻夫妻持可多次出入境的10年效期B1/B2觀光簽證進入美國，到密蘇里州探望獨生女崔正嘉（Zhengjia Cui）以及年僅四歲及三歲的外孫、外孫女，原訂6月19日離美。

女婿三代從軍 「國家卻這樣待我」

三代美軍家庭出身的麥克狄維特接受美國廣播公司（ABC）專訪時說，岳父這次來美國是做為人生的告別之旅，一家老小浩浩蕩蕩於上周出發，參加為期四天的嘉年華郵輪（Carnival cruise）巴哈馬旅遊，5月21日回到佛州傑克森維爾港口時，全家人卻都遭到CBP留置盤查。

麥克狄維特說，CBP把全家留置超過一小時，「我跟家人為國家做「了很多事，但國家卻這樣對待我的家庭，讓人難以置信。」

他說，CBP人員不准他聯絡律師，也不准他對外聯絡，「他們允許我聯絡律師的唯一方法，就是要我把家人通通留下，一個人單獨過海關入境。」

「我是密蘇里州國民兵的阿帕契（Apache）飛行員，我弟弟也是阿帕契飛行員，父親則是美國空軍退役，祖父更是二次世界大戰期間加入海軍陸戰隊。」麥克狄維特說，「我們家人為國家付出這麼多，難道這就是他們回報我們的方式嗎？他們是用棄之如敝屣的方式對待我們。」

來自中國，結婚後入籍成為美國公民的崔正嘉哽咽接受美國廣播公司訪問時說，父母到美國一切合法，並沒有做錯任何事，「他們在美國就是花錢消費而已。」

麥克狄維特說，後來妻子與兩個孩子都被釋放，卻一直沒見到岳父岳母，他們只好在佛州找旅館住下，等候消息，卻完全得不到任何音訊。

麥克狄維特表示，上周全家搭乘嘉年華郵輪準備出發時，岳父岳母一上船就被船方人員盤問才獲准出航，旅程途中他則被船務人員四度叫去詢問，要求提供證件，也被告知「可能有問題」。

他說，如果兩位老人簽證有問題，船方當初就不應該讓他們出遊，「我寧可損失已付的郵輪費用，也不願意失去家人。」

老夫婦返美 人道主義「特別補救」

裴蘇珊指出，聯邦海關與邊境保護局特別許可這對老夫婦返美的舉措，是對人道主義假釋的「特別補救」，僅在最危險情況下才會給予。

裴蘇珊稍早接受地方電視台WJXX訪問時說，崔元峻與王歡遭到非法滯留，他們的綠卡申請案件在他們搭乘遊輪期間遭到駁回，但兩人的觀光簽證應該仍然合法有效。

滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC News 分享 facebook