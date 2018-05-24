親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台女遊香港迪士尼帶這樣東西 出國旅行變惡夢一場

王品炸豬排只有7分熟？超人氣名店出包 業者這樣回

大逆轉！中國癌末爺爺探親遭遣返 終獲准回美

2018-05-24 13:52世界日報 記者顏伶如／綜合報導

滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC ...
滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC News
分享

胃癌四期的癌末患者崔元峻（Yuanjun Cui，中文姓名皆音譯），2017年12月持觀光簽證到密蘇里州探望女兒女婿全家，上周一家人搭乘郵輪到巴哈馬旅遊，本月21日返抵佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）港口入關時，卻被聯邦海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）滯留盤查，旋即遣返中國；在三代皆曾從軍的美國公民女婿向媒體投訴後，數小時內案情出現逆轉，已經被遣返回到北京機場的崔元峻，23日又搭上飛往西雅圖的班機，預定24日回美與女兒團聚。

家屬律師裴蘇珊（Susan Pai）23日告訴紐約「每日新聞報」（Daily News），罹癌之後切除胃臟，並曾接受八次化療的崔元峻，與妻子王歡（Huan Wang）從佛州直接被遣返回中國後，兩人身上完全沒有錢，坐困北京機場。

裴蘇珊指出，崔元峻夫妻被遣返後，距離在瀋陽的家有500哩之遠，「拼命想辦法讓自己活下去，只希望不要死在機場。」

密蘇里州美國陸軍國民兵（Army National Guard）飛行員麥克狄維特（Joseph McDevitt）23日下午對媒體表示，已經接獲聯邦海關與邊境保護局通知，將允許他的中國籍岳父岳母返回美國，兩人將從西雅圖入關。他說：「我很激動，我覺得他們這麼做是正確的。」

2017年12月，崔元峻夫妻持可多次出入境的10年效期B1/B2觀光簽證進入美國，到密蘇里州探望獨生女崔正嘉（Zhengjia Cui）以及年僅四歲及三歲的外孫、外孫女，原訂6月19日離美。

女婿三代從軍 「國家卻這樣待我」

三代美軍家庭出身的麥克狄維特接受美國廣播公司（ABC）專訪時說，岳父這次來美國是做為人生的告別之旅，一家老小浩浩蕩蕩於上周出發，參加為期四天的嘉年華郵輪（Carnival cruise）巴哈馬旅遊，5月21日回到佛州傑克森維爾港口時，全家人卻都遭到CBP留置盤查。

麥克狄維特說，CBP把全家留置超過一小時，「我跟家人為國家做「了很多事，但國家卻這樣對待我的家庭，讓人難以置信。」

他說，CBP人員不准他聯絡律師，也不准他對外聯絡，「他們允許我聯絡律師的唯一方法，就是要我把家人通通留下，一個人單獨過海關入境。」

「我是密蘇里州國民兵的阿帕契（Apache）飛行員，我弟弟也是阿帕契飛行員，父親則是美國空軍退役，祖父更是二次世界大戰期間加入海軍陸戰隊。」麥克狄維特說，「我們家人為國家付出這麼多，難道這就是他們回報我們的方式嗎？他們是用棄之如敝屣的方式對待我們。」

來自中國，結婚後入籍成為美國公民的崔正嘉哽咽接受美國廣播公司訪問時說，父母到美國一切合法，並沒有做錯任何事，「他們在美國就是花錢消費而已。」

麥克狄維特說，後來妻子與兩個孩子都被釋放，卻一直沒見到岳父岳母，他們只好在佛州找旅館住下，等候消息，卻完全得不到任何音訊。

麥克狄維特表示，上周全家搭乘嘉年華郵輪準備出發時，岳父岳母一上船就被船方人員盤問才獲准出航，旅程途中他則被船務人員四度叫去詢問，要求提供證件，也被告知「可能有問題」。

他說，如果兩位老人簽證有問題，船方當初就不應該讓他們出遊，「我寧可損失已付的郵輪費用，也不願意失去家人。」

老夫婦返美 人道主義「特別補救」

裴蘇珊指出，聯邦海關與邊境保護局特別許可這對老夫婦返美的舉措，是對人道主義假釋的「特別補救」，僅在最危險情況下才會給予。

裴蘇珊稍早接受地方電視台WJXX訪問時說，崔元峻與王歡遭到非法滯留，他們的綠卡申請案件在他們搭乘遊輪期間遭到駁回，但兩人的觀光簽證應該仍然合法有效。

滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC ...
滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC News
分享

滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC ...
滯留北京後又獲准返美，中國籍癌末爺爺到美探親，搭郵輪出遊遭遣返。圖／擷自ABC News
分享

海關郵輪簽證
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影／30歲賴家男啃老不做家事 法官下令逐出父母家

2018-05-24 14:01

【USC狼醫案】教授召開緊急會議 討論校長不信任案

2018-05-24 13:58

失業率續降 南加平均周薪漲至979元

2018-05-24 13:57

影／洛加大：美國經濟減緩 加州獨領風騷

2018-05-24 13:56

南加房價創新高 未來持續上揚

2018-05-24 13:53

【南加大狼醫案】亞裔受害多噤聲 貝西拉籲勇敢維權

2018-05-24 13:53

南加大狼醫案 洛市警接手調查

2018-05-24 13:52

保全強暴14歲少女 所屬公司判賠10億

2018-05-24 13:50

美門醫院下月桑莫塞新增華語醫療服務

2018-05-24 13:46

美中醫藥開發協會論壇 解答職場常見迷思

2018-05-24 13:44

移民局費城執法 1周逮捕49名無證罪犯

2018-05-24 13:43

新州校車慘劇 77歲司機駕照曾被吊14次

2018-05-24 13:43

新州萊姆病例高居全美第2 慎防蜱蟲叮咬

2018-05-24 13:42

雇員存1元 州民付7元 退休金動輒年領6位數

2018-05-24 13:40

州府雇員退休金「全民買單」 伊州每人背債1.1萬

2018-05-24 13:39

芝增警力 保障國殤日連假安全

2018-05-24 13:21

庫克郡房產現值估價飆漲 華埠恐增3成

2018-05-24 13:18

顧雅明提案 嚴管特權停車、落實坐校車繫安全帶

2018-05-24 13:17

黃友興 當選紐約24學區委員

2018-05-24 13:16

州檢察長選戰 詹樂霞獲民主黨提名

2018-05-24 13:14

藏婦絞殺女嬰 鑑定出精神異常

2018-05-24 13:13

紐約市議員提案 塑料吸管全面禁用

2018-05-24 13:12

遭警施暴要道歉不和解 蕭雲飛10年維權勝訴

2018-05-24 13:10

有犯罪紀錄移民難再享免費法援 移民團體抗議

2018-05-24 13:09

法拉盛KTV逃稅61萬 老闆恐囚5年

2018-05-24 13:08

賣淫女成搶匪 搜刮醉男財物被逮

2018-05-24 13:07

賣假包逾300萬元 華女最高囚10年

2018-05-24 13:06

哈佛畢業生調查 86%支持控槍僅6%挺川普

2018-05-24 13:05

護士項目出包 昆市學院校長辭職

2018-05-24 13:04

投資移民論壇 華人回響熱烈

2018-05-24 13:03

影／北一女校友會 跳Nia、打太極

2018-05-24 13:03

川普推特封鎖批評者 法官：違反言論自由

2018-05-24 12:08

柯恩傳收1200萬 安排烏克蘭總統會川普

2018-05-24 11:22

台灣舞蹈家紐約演出 與鋼纜雕塑擦出火花

2018-05-24 09:28

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

川普為打小白球將延長訪英行程 他球技究竟如何？

2018-05-23 21:25
看更多

熱門文章

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 20:19

紐時：台灣將把太平島打造成人道救援中心

2018-05-23 14:55

新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08

日本看看／大學倒閉潮來了！

2018-05-24 10:22

影／美醫生邊開刀邊跳嘻哈 導致病人全身癱瘓

2018-05-24 11:39

不滿南海軍事化 美國將共軍踢出環太平洋軍演

2018-05-24 02:58

日本看看／搭新幹線，不能吃肉包嗎？

2018-05-24 10:04

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15

8個月僅上16天班 印工程師稱「神的化身」不克上班

2018-05-23 18:25

今夏搭機赴美須有心理準備！2因素使暑期載客量破紀錄

2018-05-23 16:35

今夏該讀的5本書 比爾蓋茲公布書單

2018-05-23 14:22

影／挖地道越獄只差幾公尺就成功 囚犯缺氧死亡

2018-05-24 12:35

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

影／男子無懼花豹好奇抓咬 濺血仍要拍下珍貴時刻

2018-05-23 17:20

蘋果新園區選址高機密 亞馬遜選址如選美

2018-05-23 23:53

日經：鴻海傳減少威州廠初期投資 改做中小型面板

2018-05-23 22:57

美取消邀請陸參加環太軍演 王毅批「非常沒有建設性」

2018-05-24 05:02

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11

始終找不到239人 馬航MH370搜尋任務29日結束

2018-05-23 21:25

台灣女遊客峇里島遭劫財 警開槍射傷2嫌

2018-05-23 17:57

他日騎130公里的崎嶇路 只為維護偏鄉孩童受教權

2018-05-23 17:33

奈良鹿、福井恐龍…日新版「各地繪圖車牌」美哭！

2018-05-23 14:52

巴黎餐廳傳以外貌區別客人 道德醜陋更可議

2018-05-23 22:49

英明年分手歐盟 英國人搶當德國人

2018-05-23 20:03

土耳其一口氣升息300個基點 狂人總統也得向市場低頭

2018-05-24 08:10

龐培歐會王毅談台灣 王毅籲美恪守一中

2018-05-24 04:53

連克魯曼和墨比爾斯也搖頭 新興市場苦日子還在後頭

2018-05-23 23:18

北韓再痛批利比亞模式：要川金會還是「核對核攤牌」？

2018-05-24 09:47

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

Fed會議紀錄預告下個月會升息 但顯然不擔心通膨增溫

2018-05-24 06:33

貧困北韓端魚翅、炸烏龜款待媒體 國外記者受衝擊「很混亂」

2018-05-24 13:15

誰是貝佐斯最佩服的企業主管？原來是這三人

2018-05-23 17:28

影／川普高球場槍擊案 警匪交火影片曝光

2018-05-23 17:51

新興市場還債 明年拉警報

2018-05-24 00:19

專家：科技獨角獸走下坡 即將泡沫化

2018-05-23 18:29

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

影／加拿大民眾罕見拍下 兩隻猞猁發出魔性尖叫

2018-05-24 12:44

馬哈地解散4政府機構 大馬每年節省35億

2018-05-23 22:57

保時捷玩具車有瑕疵 將召回全額退款

2018-05-23 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top