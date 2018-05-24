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保全強暴14歲少女 所屬公司判賠10億

2018-05-24 13:50世界日報 編譯陳韻涵╱綜合23日電

保全強暴14歲少女，法院判公司10億元天價罰金。
保全強暴14歲少女，法院判公司10億元天價罰金。
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喬治亞州陪審團日前在一起武裝保全強暴少女的民事訴訟中，裁定保全公司必須支付高達10億元的補償性賠償金；由於這起單一受害者的個案創下的判賠天價罰金「聞所未聞」，法界人士聞之震驚。

美聯社報導，這起強暴案發生在2012年10月，當年14歲的被害少女霍普‧切斯頓(Hope Cheston)與男友參加一場生日派對，但公寓大樓的武裝保全扎卡里(Brandon Lamar Zachary)喝令她的男友不准動，並在野餐桌上強暴她。

扎卡里犯案時年僅22歲，他已因法定強姦罪被判處20年徒刑，正在獄中服刑。

追求正義 受害者促刊真名

切斯頓的母親雷納塔‧切斯頓-索頓(Renatta Cheston-Thornton)2015年3月替當時未成年的女兒提起訴訟，喬州克雷頓郡(Clayton County)陪審團是在22日宣布對雇用扎卡里的「犯罪預防機構」保全公司(Crime Prevention Agency Inc.)的判決。

切斯頓的律師史都華(L. Chris Stewart)說，扎卡里沒有武裝保全執照，法官已判定保全公司應負連帶責任，並由陪審團決定賠償金額。

史都華說，當法官宣讀判決金額時，陪審團未待法官許可即起身擁抱切斯頓和她的母親。美聯社試圖連繫保全公司未果，線上企業資料顯示「犯罪預防機構」2016年解散。

美聯社的報導通常不會公開性侵受害者的真實姓名，但現年20歲的切斯頓希望媒體刊載她的真名，藉此鼓勵更多選擇隱忍的受害者追求正義。切斯頓說：「我覺得我的案例可以展現出，你可能不會立即獲得補償，但終將獲得你的價值。這顯示人們確實在乎女性的價值。」

單一個案天價罰金 震驚法界

史都華說，他經手許多性侵案件，但對此宣判仍感震驚。他說：「我對陪審團感到驕傲，因為對於強暴裁定(補償)多高，法界並無基準。」

國家刑事案件被害人律師協會主任狄昂(Jeff Dion)說，數千萬或數百萬元的賠償很常見，但單一受害者的個案賠償金額高達10億元前所未聞，「陪審團顯然試圖傳達該公司不良行徑的訊息」。

不過，喬治亞州立大學潔西卡‧蓋博‧席諾(Jessica Gabel Cino)說，該公司肯定會上訴，上訴法庭將考量合理的賠償金額，此數額非常可能調降。

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