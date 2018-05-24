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稱康州小學槍擊為假事件 電台主持人被控告

2018-05-24 10:41中央社 波特蘭23日專電

知名廣播電台主持人瓊斯（Alex Jones）多次在節目中公開指稱，2012年康乃狄克州桑迪胡克小學校園槍擊純屬「假事件」，如今遭到6名死者家屬以及一名聯邦調查局探員聯合提告，並且求償。

2012年12月14日，康州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School ）發生校園槍擊，20名學生與6名教職員工死亡，震驚全美。

在這起槍擊案件中死亡的6名死者家屬，以及槍擊案發生後第一時間趕抵桑迪胡克小學的美國聯邦調查局（FBI）探員艾爾登柏格（Bill Aldenberg），今天聯合對位於康乃狄克州橋港（Bridgeport）的康州高等法院遞狀控告瓊斯，指控瓊斯誹謗並要求未透露金額的賠償。

家屬律師寇斯可夫（Josh Koskoff）對媒體發表聲明指出，桑迪胡克小學槍擊案發生之後，就在舉國上下設法平復傷痛之際，瓊斯卻抓緊機會發動抹黑攻擊，而且相同手段持續數年之久，「指稱死者的家屬是在演戲，還說整起槍擊案根本是假的，透過如此惡意的謠言鼓動群眾採取行動。」

訴狀中寫道，2015年1月13日瓊斯曾公開表示：「是的，桑迪胡克案件是虛構的，完全靠演員演出的假事件，在我看來，根本是製造出來的。」

44歲的瓊斯是知名廣播節目主持人，經常在節目中探討許多陰謀論，他同時也是陰謀論討論網站「資訊戰爭」（Infowars）創辦人。他的廣播節目「瓊斯秀」（The Alex Jones Show）是在德州奧斯汀（Austin）錄製。

今年4月間，兩名桑迪胡克小學槍擊案死者的家屬已在德州對瓊斯提告，當時瓊斯曾在節目當中回應說道，他覺得槍擊案可能真的有發生過，但死者家屬後來都被民主黨利用了。

曾經架設「桑迪胡克正義」（Sandy Hook Justice）網站的佛州男子哈比希（Wolfgang Halbig）、友人斯克蘭卡（Cory Sklanka）以及「資訊戰爭」網站，也都被6名死者家屬與艾爾登柏格列為被告。「桑迪胡克正義」網站現已關閉。

槍擊民主黨FBI
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