台灣舞蹈家紐約演出 與鋼纜雕塑擦出火花

2018-05-24 09:28 中央社 紐約23日專電



康木翔的「無限生命」(Infinite Life)挑戰首次以紅銅纜線製作。世界日報記者顏嘉瑩／攝影 分享 facebook

台灣旅美舞蹈家簡珮如今天起一連3天，在紐約街頭與藝術家康木祥運用台北101退役鋼纜製作的系列雕塑「重生」即興演出，她期盼透過跨藝術形式對話，擦出不同的火花。

根據駐紐約台北文化中心新聞稿，現任紐約瑪莎葛蘭姆舞團（Martha Graham Dance Company）首席舞者的簡珮如，上午在曼哈頓時尚特區（Garment District）展開「與『重生』對話」的即興舞蹈演出。

簡珮如與康木祥創作領域迥異，兩人過去也不認識，直到上週才初次見面。康木祥帶她到時尚特區介紹作品時，簡珮如見到康木祥用台北101大樓退役電梯鋼纜製作的雕塑「雙生」那刻，腦海中不斷湧現靈感，當場起舞。

這場街頭即舞台的即興演出引起路人圍觀，還有街頭攝影師捕捉到充滿張力的畫面，事後與她分享。

簡珮如意猶未盡，決定持續這場跨藝術形式的對話，並命名為「與『重生』對話」（Conversation with"Rebirth"）。她23日上午回到時尚特區，選擇「重生」7件作品中的「無盡生命」和「如意」，再度讓舞蹈和雕塑迸出火花。

除了行人拍手叫好，主辦康木祥「重生」（Rebirth）個展的非營利組織「時尚特區聯盟」（GDA）主席布萊爾（Barbara Blair），也與副主席史庫普（Gerald Scupp）到現場一睹演出。

簡珮如說：「我希望這場對話不只滿足了我的藝術渴望，也能提供觀看藝術不同的視角，甚至引誘更多人出來，一起創造不一樣的對話。」

「與『重生』對話」預計持續至25日，簡珮如未來兩天將在上午10時30分左右現身時尚特區，依靈感從7件雕塑作品中選擇「對話」對象，展開即興互動。