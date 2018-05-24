親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

部會接力「拔管」 爺們！誰管經濟、民生？

台灣舞蹈家紐約演出 與鋼纜雕塑擦出火花

2018-05-24 09:28中央社 紐約23日專電

康木翔的「無限生命」(Infinite Life)挑戰首次以紅銅纜線製作。世界日...
康木翔的「無限生命」(Infinite Life)挑戰首次以紅銅纜線製作。世界日報記者顏嘉瑩／攝影
分享

台灣旅美舞蹈家簡珮如今天起一連3天，在紐約街頭與藝術家康木祥運用台北101退役鋼纜製作的系列雕塑「重生」即興演出，她期盼透過跨藝術形式對話，擦出不同的火花。

根據駐紐約台北文化中心新聞稿，現任紐約瑪莎葛蘭姆舞團（Martha Graham Dance Company）首席舞者的簡珮如，上午在曼哈頓時尚特區（Garment District）展開「與『重生』對話」的即興舞蹈演出。

簡珮如與康木祥創作領域迥異，兩人過去也不認識，直到上週才初次見面。康木祥帶她到時尚特區介紹作品時，簡珮如見到康木祥用台北101大樓退役電梯鋼纜製作的雕塑「雙生」那刻，腦海中不斷湧現靈感，當場起舞。

這場街頭即舞台的即興演出引起路人圍觀，還有街頭攝影師捕捉到充滿張力的畫面，事後與她分享。

簡珮如意猶未盡，決定持續這場跨藝術形式的對話，並命名為「與『重生』對話」（Conversation with"Rebirth"）。她23日上午回到時尚特區，選擇「重生」7件作品中的「無盡生命」和「如意」，再度讓舞蹈和雕塑迸出火花。

除了行人拍手叫好，主辦康木祥「重生」（Rebirth）個展的非營利組織「時尚特區聯盟」（GDA）主席布萊爾（Barbara Blair），也與副主席史庫普（Gerald Scupp）到現場一睹演出。

簡珮如說：「我希望這場對話不只滿足了我的藝術渴望，也能提供觀看藝術不同的視角，甚至引誘更多人出來，一起創造不一樣的對話。」

「與『重生』對話」預計持續至25日，簡珮如未來兩天將在上午10時30分左右現身時尚特區，依靈感從7件雕塑作品中選擇「對話」對象，展開即興互動。

紐約台北101
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

川普為打小白球將延長訪英行程 他球技究竟如何？

2018-05-23 21:25

聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 20:19

美國防新禁令 五角大廈機密重地手機止步

2018-05-23 19:17

駭客頭號目標 川普拒手機安檢：不方便

2018-05-23 18:48

全美9城市麥當勞女員工 集體指控主管性騷擾

2018-05-23 18:42

影／川普高球場槍擊案 警匪交火影片曝光

2018-05-23 17:51

川普曾抨擊麥康諾 如今天天熱線

2018-05-23 16:50

今夏搭機赴美須有心理準備！2因素使暑期載客量破紀錄

2018-05-23 16:35

南加大狼醫案╱投訴持續擴大 律師：僅冰山一角

2018-05-23 13:28

南加大狼醫案／菲裔受害女 控告狼醫猥褻

2018-05-23 13:26

夏威夷幾勞亞火山持續噴發 專家警告有新風險

2018-05-23 13:11

30歲失業男在家啃老遭父母告 法院下令「搬出去」

2018-05-23 12:35

亞裔司法先鋒伍元天 鼓勵年輕人要當領導者

2018-05-23 12:15

2018年美國小姐就是她！ 內布拉斯加首奪后冠

2018-05-23 11:42

共和黨促任命新特檢 查FBI通俄調查有無不當

2018-05-23 09:59

美原創藝術家印第安納辭世 享壽89歲

2018-05-23 09:49
看更多

熱門文章

家長幫小孩請假出國算「蹺課」？ 警察機場攔截要抓

2018-05-23 11:01

當保時捷撞上法拉利… 價值千萬超跑對決稀巴爛

2018-05-23 10:50

70歲已懷孕六個月 老婦人將創下新世界紀錄？

2018-05-23 10:57

聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 20:19

紐時：台灣將把太平島打造成人道救援中心

2018-05-23 14:55

中興通訊遭美制裁 虧損估計至少952億元

2018-05-23 12:05

新加坡星巴克新增條例：無需把每個進店的人視為顧客

2018-05-23 23:08

北韓為何拆除核試驗場？專家：為湮滅核武發展證據

2018-05-23 11:21

不滿南海軍事化 美國將共軍踢出環太平洋軍演

2018-05-24 02:58

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

30歲失業男在家啃老遭父母告 法院下令「搬出去」

2018-05-23 12:35

曾被嫌棄！破鞋盒裡的中國花瓶價值至少1765萬元

2018-05-23 12:55

川金會取消可能性大嗎？專家：不太可能　因將失去更多

2018-05-23 23:15

紐時：川普團隊自亂陣腳 對中談判該贏未贏

2018-05-23 14:06

今夏該讀的5本書 比爾蓋茲公布書單

2018-05-23 14:22

蘋果新園區選址高機密 亞馬遜選址如選美

2018-05-23 23:53

今夏搭機赴美須有心理準備！2因素使暑期載客量破紀錄

2018-05-23 16:35

白宮北草坪有大坑洞 且一天天擴大

2018-05-23 23:21

日經：鴻海傳減少威州廠初期投資 改做中小型面板

2018-05-23 22:57

影／男子無懼花豹好奇抓咬 濺血仍要拍下珍貴時刻

2018-05-23 17:20

始終找不到239人 馬航MH370搜尋任務29日結束

2018-05-23 21:25

台灣女遊客峇里島遭劫財 警開槍射傷2嫌

2018-05-23 17:57

8個月僅上16天班 印工程師稱「神的化身」不克上班

2018-05-23 18:25

美取消邀請陸參加環太軍演 王毅批「非常沒有建設性」

2018-05-24 05:02

英明年分手歐盟 英國人搶當德國人

2018-05-23 20:03

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11

紐時：川普暗示立場鬆動 不堅持北韓立即全面去核

2018-05-23 10:44

他日騎130公里的崎嶇路 只為維護偏鄉孩童受教權

2018-05-23 17:33

美國防工業廠商看好台灣 將開設在台辦公室

2018-05-23 10:16

影／對川金會下指導棋？川普：習主席是世界級撲克玩家

2018-05-23 13:32

連克魯曼和墨比爾斯也搖頭 新興市場苦日子還在後頭

2018-05-23 23:18

美國務卿龐培歐：有信心川普政府會遵守台旅法

2018-05-23 22:51

放過中興？川普：正考慮要不要給習近平這個人情

2018-05-23 14:07

龐培歐會王毅談台灣 王毅籲美恪守一中

2018-05-24 04:53

影／川普高球場槍擊案 警匪交火影片曝光

2018-05-23 17:51

巴黎餐廳傳以外貌區別客人 道德醜陋更可議

2018-05-23 22:49

奈良鹿、福井恐龍…日新版「各地繪圖車牌」美哭！

2018-05-23 14:52

誰是貝佐斯最佩服的企業主管？原來是這三人

2018-05-23 17:28

Fed會議紀錄預告下個月會升息 但顯然不擔心通膨增溫

2018-05-24 06:33

專家：科技獨角獸走下坡 即將泡沫化

2018-05-23 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top