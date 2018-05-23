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聲波攻擊再現？美駐中外交人員腦部受損 國務院示警

2018-05-23 19:19聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在一名美國駐廣州總領事館員工回報出現「聲音和壓力的異常感覺」，且腦部出現輕微受傷情形後，美國國務院發出了健康警告。

美國國務院指出，這名被派往廣州市的官員回報在去年底至今年4月期間，身體出現一系列症狀，目前已被送回美國進行健康評估。

圖為中國大陸民眾在美駐廣州總領事館外排隊入內洽公畫面。圖取自網路
圖為中國大陸民眾在美駐廣州總領事館外排隊入內洽公畫面。圖取自網路
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