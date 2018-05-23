美國防新禁令 五角大廈機密重地手機止步

2018-05-23 19:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合22日電



美國國防部經過數月辯論後，21日發出備忘錄，要求對使用手機進行限制，凡是在五角大廈內保存和討論機密的場合，都禁止使用手機和部分電子裝置。

但限制遠非全面禁止，備忘錄僅強調要遵守現有的保密規定，包括不能攜帶手機討論機密，而是要把手機放在存放處保管，但在沒有機密的場所和辦公室仍可使用手機。

國防部人員尚未對設置手機存放處，以及存放的手機會不會構成安全隱憂做出評估，五角大廈的國防情報部門認為，在當今時代，高科技產品的威脅更大，多數電子裝置都不應靠近機密場所，移動式無線電子裝置的錄製和照相功能強大，在安全場所出現不合適，必須加強控制。

五角大廈的員工超過2萬5000人，上從國防部長和參謀首長會議主席，下至餐館人員與清潔工，許多人攜帶手機上班。

國防部限制的電子裝置包括可無線傳輸訊號和自行提供電源的手提電腦、平板電腦、手機、智慧手表等，但不包括具有無線移動功能和麥克風的健身紀錄儀，國防部對此將另行制定政策，對員工使用的醫療無線電子裝置，將以個案方式處理。

在健身紀錄儀等裝置可被用來定位軍隊部署和軍事基地等敏感地區，而且還可在網路地圖看到的消息曝光後，國防部今年1月開始對高科技產品進行安全審議。

GPS的Strava公司利用衛星訊號和訂戶的位置等資料，繪製出的「全球熱點地圖」，就顯示從2015年到2017年9月的活動，包括伊拉克和敘利亞等戰區，表明利用健身紀錄儀就能產生定位功能。

這一地圖引起國防部擔憂，儘管五角大廈沒有全面禁止手機等電子裝置，但備忘錄明確規定，必須在安全場所外面設置手機存放處，存放的手機必須關機和放進箱子裡。