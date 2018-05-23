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重病患者有權嘗試實驗藥 美眾院通過嘗試權法案

2018-05-23 11:32中央社 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過「嘗試權法案」，允許用盡美國當局許可療法都不見效果的末期患者嘗試實驗藥物。此法備受爭議，卻贏得總統川普支持。

法新社報導，聯邦參議院去年通過的「嘗試權法案」（Right to Try Act），今天在眾院以250對169票過關，現在將送交白宮，由總統川普簽署。

38個州的州議會已通過類似法律，允許對病得太重、年紀太老、太年輕，或住得太遠無法參與治療的病患開立實驗藥物。

現在國會通過之後，嘗試權將成為全國性的法律。

參院去年8月通過此案，眾院版本今年3月雖過關，但在參院表明不會協商新版本後，眾院回過頭討論參院版，並於今天通過。

這項法案允許已用盡美國食品暨藥物管理局（FDA）許可療法的病患嘗試實驗藥，只要這些藥物經臨床試驗通過初步安全措施，顯示不具毒性或威脅生命即可。

眾院共和黨員、有牌照的醫師勃吉斯（MichaelBurgess）表示，在「其它方法都讓他們失望」之後，醫師隨手可得的創新療法，或許能為部分病患提供「生命的第2次機會」。

「為什麼不讓這些患者行使為未來奮戰的權利？」

川普1月間懇請議員通過「嘗試權法案」，他說，病入膏肓的美國人應該要有嘗試新療法的機會。

醫師與罕病病患團體卻說，這可能讓人擁有不切實際的希望。

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