共和黨促任命新特檢 查FBI通俄調查有無不當

2018-05-23 09:59 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國總統川普。歐新社 分享 facebook 美國總統川普一些國會保守派盟友今天呼籲任命第2名特別檢察官，探究司法部與FBI在調查川普競選陣營、俄羅斯與2016年美國選舉時有無不當。同時，川普加強火力批評司法部。

路透社報導，至少18位共和黨籍國會議員簽署議案，要求司法部長塞申斯（Jeff Sessions）任命特別檢察官，調查川普兩年前與民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）爭奪總統大位期間，司法部和與聯邦調查局（FBI）對川普競選團隊採取的反間諜調查有無過失。

司法部發言人不願置評。

好幾個月來，保守派都在抨擊司法部、FBI與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對俄羅斯涉嫌干預選舉的調查。川普18日表示FBI可能出於政治目的，安插或招募線人滲透到他的總統競選團隊，話一出，保守派擴大對通俄門調查的批評聲浪。

川普今天再度提到這個議題。他在與南韓總統文在寅會面時告訴記者：「如果他們派遣間諜滲透到我的競選陣營，就是讓這個國家蒙羞，是最大的羞辱之一。」川普預計6月12日將在新加坡會晤北韓領導人金正恩，文在寅在峰會登場前先訪問華府。

俄羅斯否認干預美國選舉，川普也否認俄國官員與他競選團隊間有任何勾結，斥通俄門調查是政治獵巫行動。

川普昨天在白宮會見副司法部長羅森斯坦（RodRosenstein）和FBI局長瑞伊（Christopher Wray），會後司法部同意調查FBI對川普競選團隊所採取的調查手段是否得當。

率領眾議院自由黨團（Freedom Caucus）的聯邦眾議員梅多斯（Mark Meadows）在宣布議案的記者會上說：「是讓事件透明的時候了，是讓美國人民知道真相的時候了。」

帶頭推動議案的聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）說，議案將在今天稍晚提出。

澤爾丁、梅多斯與約12名共和黨聯邦眾議員在宣布議案的記者會上堅稱，川普沒有要求任命新的特別檢察官，也呼籲讓民主黨人與共和黨人取得所有相關文件。

聯邦眾議院領導人的幕僚尚未回應是否表決議案。然而，眾議院議長萊恩（Paul Ryan）一再表示，他認為應讓穆勒持續調查。