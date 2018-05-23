美原創藝術家印第安納辭世 享壽89歲

2018-05-23 09:49 中央社 波特蘭22日專電



台北101大樓前的LOVE藝術裝置，是閃光拍照熱點。聯合報系資料照 分享 facebook 曾經出現在台北101門前，也曾現身紐約第六大道街頭，以「愛」（LOVE）英文字母排列而成的流行創作、原創藝術家印第安納日前病逝於緬因州家中，享壽89歲。

這位藝術大師的律師布瑞南（James Brannan）對媒體證實，印第安納（Robert Indiana）由於呼吸道衰竭，19日病逝於緬因州維諾爾海文島（VinalhavenIsland）家中。

1965年，印第安納為紐約現代藝術博物館（Museumof Modern Art）設計耶誕節賀卡時，首度推出以英文字母LOVE排列而成的造型圖樣。1973年，他的這款設計獲得美國郵局採用，推出「愛」系列郵票。

過去半世紀以來，來自印第安納原創的LOVE英文字母雕塑，曾經以大型公共藝術展覽品的形式，在世界各地不同角落亮相。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，印第安納晚年過著隱居生活，不喜歡與外界打交道，親友由於很久沒有他的消息，對他的健康狀況感到憂心。根據紐約法院紀錄，就在印第安納過世的前一天，法院還收到一件與印第安納有關的訴訟，原因是這位藝術家刻意過著與世隔絕的生活，拒絕讓人照顧。

面對媒體詢問有關印第安納過世之前的健康情形，布瑞南並不願評論。