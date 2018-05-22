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70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切

影／美洲獅攻擊咬死單車客 野外遭遇的保命策略有這些

2018-05-22 17:16聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

美國西雅圖近郊山區19日傳出，兩名單車客在山路被一頭美洲公獅攻擊，造成1死1傷。華盛頓州魚類及野生動物管理局官員表示，兩名男子接近中午時騎在山間，發現被一頭美洲獅跟蹤，他們立即停下來並大聲製造噪音，其中一人甚至將單車扔向美洲獅，成功把牠嚇跑。

但正當兩人以為脫險時，美洲獅又回頭撲向其中一人，大口咬住他的頭部猛力甩動。他的同伴嚇得逃入山林間，卻因此吸引美洲獅轉而向他攻擊。被咬傷的男子趕緊騎上單車，逃到有手機收訊的地方打電話求救，然而警方獲報到場後發現，被美洲獅抓走的男子已經身首異處。警方於是開槍嚇跑美洲獅，最後將牠圍捕擊斃。倖存男子雖然受到嚴重抓傷但不致於危及性命。

這頭殺人美洲獅具有不尋常的攻擊性引發了生物學家討論。野生貓科保育組織Panthera生物學者艾柏克(Mark Elbroch)向國家地理雜誌表示，美洲獅生性膽小、行蹤隱密，通常採突襲而不會正面面對獵物，一出手就會直朝頭顱後方咬下，再將獵物拖到隱密處殺掉後享用。「看不見的美洲獅才是在狩獵」，艾柏克表示，「會以威脅姿態出現在你眼前的美洲獅並非在狩獵」。

國家地理雜誌也指出，如果不幸在野外碰上美洲獅，保命策略就是盡量讓自己看起來身形巨大，並且要大叫製造噪音，再慢慢往後退，手邊有東西都可以丟出去嚇阻。一項近期研究顯示，如果碰上美洲獅拔腿就跑，被攻擊的可能性就會提高，受襲致死的可能性也會上升。但如果不管怎麼做，美洲獅仍發動攻擊，最重要的就是要勇於還擊。紀錄顯示，過去在遭受美洲獅攻擊時出手自衛的人，大多都成功嚇跑、甚至還殺掉美洲獅。

美洲獅攻擊人的事件極為罕見，北美地區過去100年來只發生過24起致死案例。然而這起事件中的單車客雖然一開始有做到保命策略，但美洲獅還是回頭繼續攻擊，艾柏克表示，這頭美洲公獅看起來體型瘦弱、只有約100磅(45公斤)，同齡公獅應可重達60至80公斤，懷疑牠可能因病、飢餓或其他原因已經虛弱到走投無路，才會做出一般美洲獅不會有的異常攻擊行為。

美國西雅圖近郊山區19日傳出，兩名單車客在山路被一頭美洲公獅攻擊，造成1死1傷。...
美國西雅圖近郊山區19日傳出，兩名單車客在山路被一頭美洲公獅攻擊，造成1死1傷。這頭美洲獅最終在警方圍捕下被擊斃。ABC News
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單車噪音華盛頓
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