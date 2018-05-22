金山藝術節 蔡柏璋舞台劇省思人工智能

2018-05-22 17:13 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



近年來，人工智能與人類的關係一直是引起廣泛討論的熱門話題。在今年的舊金山國際藝術節上，台灣藝術家蔡柏璋帶來的單人舞台劇Solo Date，將通過人與人工智能間的對話，讓人們深入思考人工智能與人性、真愛之間的差別。蔡柏璋表示，科技可以近乎完美地體現人物原型的信息，但人之所以為人，是因為人本身的不完美，這是真實存在的。

本劇由蔡柏璋創作和表演，講述了他所扮演的何念（Ho-Nien）因為一次空難失去了他的愛人阿朗（Alan）後，通過人工智能和社交媒體資料在虛擬世界重鑄自己愛人的故事。

蔡柏璋說，本劇不會以教育的方式來宣傳某種理念，結束後會讓觀眾有獨立思考的空間，重新省思一個已經伴隨人們半世紀的問題：人工智能創造出來的虛擬人，是否可以和真實世界的人相似到無法分辨的程度？

對於這一問題，蔡柏璋也有自己的看法。他說，人的情感很有趣，當他所扮演的何念想念自己的愛人阿朗時，將阿朗絕大部分信息輸入到人工智能中，造成何念與機器人都十分投入於一場戀愛情境中，何念也很相信自己眼前的就是阿朗。

然而，某個瞬間讓何念覺得眼前並不是阿朗時，他希望更加接近，於是將一個加密的資料盒也輸進這一人工智能，何念通過進一步的對話得知更多阿朗的私密信息。結果，潘朵拉的盒子打開後，嚴重傷害到了何念的心。蔡柏璋說，其實真實的人類伴侶也有相互間的秘密，並不一定都完全了解對方，太過於完整的隱私暴露出來時，帶來的也許就是未知的傷害。

蔡柏璋在劇中遇到的最大挑戰是，他一個人站在舞台上，卻要與他自己預先錄製好的多個角色對話，當中使用的是浮空投影和動態捕捉技術。這些與他對話的角色，除了阿朗，還有助理Angela、一位東南亞的女性，一位有加州人性格的女性，一位在實驗室工作的博士、一位主持宗教儀式的道士。他說，對戲的流暢度決定了真實性，觀眾臨場的反應也需要他隨時做好消聲的準備。

這部舞台劇將於5月31日至6月2日期間，在舊金山梅森堡藝術及文化中心(Fort Mason Center for Arts and Culture)連演三場。購票可登錄http://www.sfiaf.org/2018_pao_chang_tsai。