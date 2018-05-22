美華府權貴最愛 川普酒店去年賺12億

2018-05-22 17:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合21日電



川普酒店成為美華府權力中人最愛。 分享 facebook

川普總統上任至今，顯然經營手腕一流，川普集團(Trump Organization)旗下的華府川普國際酒店(Trump International Hotel)去年進帳高達4040萬元（約12億1571萬），是他龐大房地產事業下的大贏家。

根據最新財務資料顯示，距離白宮不到一哩的川普國際酒店，自從2016年10月開業以來，已成為各方說客與利益團體等華府權力中人的交際活動勝地。

若分析政黨選舉財務資料，可發現去年川普國際酒店賺進的4040萬元中，超過35萬元是來自政黨競選支出，其中60%以上是共和黨全國委員會在該飯店舉辦活動的支出。

若根據各類公開資料，川普國際酒店在2017年的外國顧客，包括了馬來西亞、科威特或沙烏地阿拉伯的政府官員或說客，多個全國性商業團體也在這裡辦活動，從全國採礦協會到全國糕點製造商協會都有。

與歷任總統不同的是，川普上任後並未放手他龐大的跨國房地產事業，這點使監督政界道德作為的民間團體大為不滿。

根據美國憲法中的「薪酬條款」(emoluments clause)，若未獲得國會同意，總統不得接受任何外國政府的饋贈，也不能涉及與外國政府有財務關係的企業利潤，而川普在國際上許多投資，都被指稱踰越這個規範。

首都華盛頓及馬里蘭州的檢察長均引述這項條款，控告川普違法，其中都牽涉到川普國際酒店。

華府民間團體「追求責任與道德之公民」(CREW)公關主任利布歐維茲(Jordan Libowitz)就質疑，「大家去那裡花大錢，是不是要從總統身上討到更多好處？這點是要持續追問的。」