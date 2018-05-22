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川普斥通俄調查為政治攻擊 批CIA前局長始作俑者

2018-05-22 14:04中央社 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透
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美國總統川普今天痛批「通俄門」調查是「政治攻擊」，而中央情報局（CIA）前局長布瑞南是始作俑者。這是白宮欲將通俄門調查冠上政治動機的部分舉措。

法新社報導，川普今天對布瑞南（John Brennan）開砲，批評他發起針對川普競選團隊是否勾結俄羅斯的調查。

川普昨天要求司法部調查聯邦調查局（FBI）疑似安插線人到他的競選團隊，川普的律師也催促特別檢察官穆勒（Robert Mueller）加快調查腳步，避免影響11月的期中選舉。

這兩個舉動都凸顯出，圍繞在長達一年通俄門調查周圍的政治風險攀高。穆勒設法找川普來問話，若發現川普串通俄國和妨礙司法的證據，彈劾的機率增加。

川普引述福斯新聞頻道（Fox News）評論員邦奇諾（Dan Bongino）連發多則推文，「這是政治攻擊，不是情報調查」，2013到2017年擔任CIA局長的布瑞南開始這整個毀滅川普總統的行動，「讓自己蒙羞，讓國家蒙羞，讓整個情報單位蒙羞」。

川普昨天透過推特，命令司法部就2016年FBI安插「至少一名」線人在他的競選團隊進行調查，且暗示這是前總統歐巴馬政府進行的政治刺探。

一些美國媒體上週確認這名線人是在英國教書的美國籍學者，為前政府官員，與CIA有長期的合作關係。2016年大選時，此名線人在FBI要求下尋求和川普數名幕僚會面。

路透社報導，川普質疑2016年FBI安插線人到他的競選團隊後，司法部今天同意對FBI的策略是否「違反任何規定」展開調查。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說，川普與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）和FBI局長瑞伊（Christopher Wray）會晤後，司法部也同意進行調查。

桑德斯說，白宮將會安排與FBI、司法部和情報單位開會，讓國會領袖檢視與川普指控相關的機密文件。

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