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假名牌商品華埠猖獗 紐約五分局一抓上百件

2018-05-22 12:28世界日報 記者陳小寧╱紐約報導

紐約曼哈頓華埠的堅尼路(Canal St.)上常常有各種銷售假冒名牌商品的小販，該轄區市警第五分局19日查獲上百件假冒產品，總價值約數萬美元，且現場數名華裔和非洲裔商販倉皇而逃。警方表示，將嚴厲追查，並呼籲民眾見到賣假貨的事件要及時舉報。

市警第五分局表示，19日下午，警方在華埠堅尼路和百老匯大道交界處突擊緝拿假貨商販，幾名華裔和非洲裔商販，見到警方後，立刻捨棄貨物，拔腿就跑。警方查獲了上百件假冒商品，包括名牌包、錢包、皮帶、手表、手機殼等，總價約達數萬美元。由於嫌犯立刻逃離現場，警方無法查證他們身分，但表示將繼續追查，嚴打華埠售賣假冒商品現象。

警方指出，華埠街頭販賣假冒名牌商品的現象，不僅損害了合法商家的利益，同時，由於許多買家被價格低廉的假冒名牌吸引而來，對華埠的交通和治安也帶來隱患。目前，警方繳獲的假冒商品將送至紐約市警務處商販財產局(Peddler Property Department)作為呈堂證據。

五分局表示，警方目前對於違反商標罪(Trademark Counterfeit)的行為將予以嚴查，並將與曼哈頓地檢署合作，嚴厲打擊販賣假冒名牌商品的商販。警方呼籲民眾與警方密切配合，如果遇到售賣假冒名牌商品的行為，可致電311進行舉報，提醒市府重視販賣假貨現象，並進一步嚴厲打擊。

紐約市警五分局近日在曼哈頓華埠突擊檢查，繳獲上百件假冒名牌商品。（警方提供）
紐約市警五分局近日在曼哈頓華埠突擊檢查，繳獲上百件假冒名牌商品。（警方提供）
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