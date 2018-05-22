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聖塔菲槍擊後 德州各校加強安全措施

2018-05-22 02:29中央社 德州聖塔菲21日綜合外電報導

經過聖塔菲（Santa Fe）高中18日槍擊案後，德州某些學校今天在學生收假重返校園同時，加強了安全措施。聖塔菲事件造成10人喪生，13人受傷，多半是青少年。

德州大學醫學分部表示，傷者中至少有2人目前繼續住院，包括情況依然嚴重的校警巴恩斯（JohnBarnes）。

德州全境今天早上10時為聖塔菲高中遇害的8名學生和2名教師默哀，今天校內有一些哀悼者聚集在代表每一名遇害者的白色木刻十字架四周。

聖塔菲學區各學校關閉到22日，當地並為心靈受到創傷的學生和家長設立了一條危機熱線。

德州一向大力支持人民擁槍權力，如今家長們呼籲，在他們的子弟週末過後重返校園時，學校方面須加強安全措施。

有些學校管理人員宣布採取新措施，毗鄰聖塔菲的清溪學區（Clear Creek）教育主管史密斯（GregSmith）發出信函說，「本學年其他時間，我們會在每所學校加派警力」。

某些家長在網上論壇主張，學校應裝置金屬檢測器；還有一所學校禁止學生背著背包到校，以防藏放武器。

其他學校則將注意學生的服裝，聖塔菲槍擊凶嫌帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis）據說是將行凶用的霰彈槍和左輪槍藏在大衣裡。

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