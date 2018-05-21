川普吹噓貿易談判進展 酸民主黨與歐巴馬「沒做事」

2018-05-21 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普（Donald Trump）21日表示，中國大陸承諾購買「大量」美國農產品，並預期他的政府將能跟中國達成一項「公平貿易」協議，但對於上周美中貿易談判中北京所承諾的細節並未透露。

在財長米努勤稱全球前兩大經濟體之間的貿易戰已經「暫停」的隔天，川普在一系列推文中說：「中國已同意購買大量額外的農業／農產品，這將會是多年來對我們農民最好的一件事！」