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川普吹噓貿易談判進展 酸民主黨與歐巴馬「沒做事」

2018-05-21 21:06聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普（Donald Trump）21日表示，中國大陸承諾購買「大量」美國農產品，並預期他的政府將能跟中國達成一項「公平貿易」協議，但對於上周美中貿易談判中北京所承諾的細節並未透露。

在財長米努勤稱全球前兩大經濟體之間的貿易戰已經「暫停」的隔天，川普在一系列推文中說：「中國已同意購買大量額外的農業／農產品，這將會是多年來對我們農民最好的一件事！」

此外，他還責問參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）為何歐巴馬總統與民主黨人在對中貿易問題上未做任何事情。

圖為去年9月川普與民主黨高層見面時畫面。 美聯社
圖為去年9月川普與民主黨高層見面時畫面。 美聯社
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川普北京公平貿易
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