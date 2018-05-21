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畢業即失業？H-1B難辦 陸生海歸機會多

2018-05-21 14:57世界日報 記者張宏／洛杉磯報導

今年留學生就業市場。 張宏
今年留學生就業市場。 張宏
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5月是不少高校的畢業季，畢業即失業？受川普政策收緊影響，雇主對替外籍員工申辦工作簽證不積極，導致不少畢業生紛紛選擇回國發展，海歸競爭力雖不如從前，但還是有用。

就業網站業者王昊王表示，今年就業情況和去年總體差不多，但受簽證政策不斷收緊的影響，很多畢業生選擇回中國發展，尤其文科專業的畢業生回國比例最高，相比計算機專業的畢業生還是傾向留在美國。很大程度和雇主態度有關，雇主替外籍員工辦理工作簽證越來越難，不僅有H-1B抽籤抽不中的風險，而且不少企業都傾向照顧當地人就業，美國人優先，甚至一些華人企業也是如此，更願意雇用有身分的人。相對之下，中國高校來美國攬才卻很踴躍，不少招聘會上都有中國高校的身影。

他說，現在畢業生對回國發展並不排斥且持開放態度，中國在科技、金融業方面一樣有好機會，海歸雖然競爭力下降，但在英語能力和視野方面一樣具有競爭力。

負責為海歸解決回國就業身分問題的業者王小姐說，很多畢業生在畢業前就開始找工作和實習，那些找不到理想工作的人選擇回國，不像以前還需要透過「掛靠」學校，維持在美國的合法身分。回國並不是地獄，在中國北京、上海等大城市一樣有好的工作機會。

畢業生劉同學是生物科技博士，他表示，這個專業以前很好找工作，但是現在很多企業選擇不替外籍員工辦身分，讓他的選擇變得侷限。他已開始往中國高校和企業投簡歷，只要薪水合適，回國發展也挺好的，總比在美國背井離鄉又沒前途和「錢途」好。

文科生王同學說，非金融專業的文科生，在美國找工作難一直都如此，她遞了80多分簡歷，多數沒有回音，有回音的面試最終也沒通過，給Offer的公司薪水不高，她計畫回國。她看了太多學姐們為了拿身分付出青春和血汗的經歷，她覺得回國不僅能和父母團聚，而且國內是主場，有能力的人到哪裡都能發光，不一定要在美國。將來想回美國也有別的辦法，不能讓身分限制視野。

今年留學生就業市場。 張宏
今年留學生就業市場。 張宏
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主修計算機科學的俞同學拿到北加州一家大公司的職位，他說，這個專業即使將來回國，也需要在美國大企業鍍金，大企業福利好平台好，他覺得美國很適合他。

南加大畢業生黃同學說，身邊不少同學的態度都是如果能留在美國，就待幾年鍍金，如果不能留，回國也不是世界末日。很多碩士同學第一年就開始找實習，目的是積累一些經驗，就算不能留在美國，回中國後簡歷也好看。

MBA畢業生趙小姐最近找到金融理財的工作，她說，為了找這份工作她投了上百的簡歷，光是面試就參加了好幾場，她的優勢是不需要公司辦身分，這樣她的選擇比其他中國同學廣泛很多，但即使這樣，也花費了好幾個月時間。

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