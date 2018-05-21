70號公投案：碳排放收支 須州議會三分之二多數決

2018-05-21 14:56 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



加州為改善氣候環境，自2012年起實施碳排放限定總額及額度拍賣計劃（cap and trade），在設定每年碳排放總量的前提下，企業如果超過設定的排放量，可以從加州政府舉辦的排放許可拍賣會上購買「排放許可」。加州政府由此獲得一大筆收入，但這筆收入如何支出則由州議會決定，只要簡單多數通過即可。6月選舉中有一項70號公投案，要求自2024年起，議會做決定必須有三分之二多數票才可以決定支出。此外還取消加州政府對某些商品免徵銷售稅的豁免權。

自2012年起，加州實施碳排放拍賣計劃。每年有一半的排放許可免費發放，另一半拍賣，所得款項存在加州溫室氣體減排基金（GGRF）中，這筆錢通過加州每年的基本預算案開支，2017至2018財政年度，加州從這個基金中支出約30億元，主要用在鼓勵民眾購買低排放汽車和設備、加州高鐵、車站附近修建可負擔房屋、公共交通以及森林防火和農業減排等方面。此外，加州目前還對製造業、科學研究設備實施免銷售稅政策。

70號公投案如獲通過，自2024年1月1日起，加州議會將重新設立一個加州溫室氣體排放儲備基金（Reserve Fund），用來儲存碳排放拍賣所得資金。如何使用這筆錢，必須獲得參議會和眾議會三分之二的議員同意才能劃撥資金。此外，也將取消對上述設備的銷售稅減免。

這個公投案可以給加州帶來更多的銷售稅，但也給一些享受碳排放拍賣資金來源的項目帶來影響。

提案的支持者包括即將退休的州長布朗，加州商會主席Allan Zaremberg以及共和黨籍加州眾議員Chad Mayes。贊同方認為，該公投案將會幫助實現加州設立的節能減碳目標，並可以保證實施一些重大的環保計劃，不會被政客瓜分為很小的項目，變成他們的試驗品。此外，該提案還將有助於排放拍賣款的花費更加理智和高效，保護納稅人利益，以及居住在交通樞紐附近的民眾的健康。

反對方的代表則是加州參議員Ben Allen、眾議員Todd Gloria以及加州女性投票聯盟主席Hellen Hutchison。他們表示，這是石油工業界對加州節能減排的干擾。他們花了很多錢去影響立法，以便加州繼續依賴石油燃料。如果一旦成功，這將會導致所有收到加州排放拍賣資金資助的項目都會停擺。因為想要讓三分之二的議員同意把錢投給某個項目，幾乎是不可能的。

此外，這個提案也不透明，在議會只用四天就通過變成公投案，沒有深入討論。如果這個提案改為三分之二多數同意，可能會產生死局的狀況。