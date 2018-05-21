黑函攻擊支持加稅 夏樂柏：無中生有

2018-05-21 14:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／工業市報導



夏樂柏競選。 張越 分享 facebook

競選加州第39選區國會議員的華人女婿夏樂柏（Bob Huff），20日舉辦初選投票日前的最後一次華人社區助選會。夏樂柏表示，最近很多選民收到有關他的黑函，攻擊他支持加稅，甚至有媒體說他才是「台灣旅行法」的幕後黑手；但這都是無中生有的事，也是民主黨擔心他會勝選而發起攻擊。

助選會在工業市舉行，數百人參加。夏樂柏的夫人何美湄說，由於國會議員羅伊斯(Ed Royce)四個月前才宣布不再連任，導致共和黨籍候選人很晚才開始準備，時間緊迫，而民主黨候選人一年多前就加入競爭，並獲得民主黨的背書和資金支持，排名前兩位的民主黨籍候選人競選資金都有數百萬。

何美湄說，民主黨的策略就是要把夏樂柏「扼殺」在初選，因為夏樂柏一旦進入11月決選，那麼將對民主黨籍候選人造成極大威脅。如果初選就把夏樂柏攔住，那麼如果進入決選的金映玉，是將是比較容易戰勝的對手。因為2016年金映玉競選連任加州眾議員，敗給西裔Sharon Quirk-Silva。

何美湄說，最近選區的民眾突然收到大量有關夏樂柏的黑函，說他支持加稅，這不符合共和黨的基本理念。夏樂柏是投票贊成用全民公投的方式，決定是否加稅，而不是支持加稅。這些黑函的郵寄組織DCCC，是民主黨中央黨部的競選機器。民主黨為了擊敗夏樂柏，還推出一位毫無從政經歷的華人醫師，分散夏樂柏在華裔社區的選票。

何美湄說，對於南加華人有決定意義的選區，一個是現在夏樂柏競選的國會39選區，另外一個張玲齡競選的加州第29參議員選區。如果這兩個席位丟掉，那麼華人可能面臨自己的利益無人理睬的狀況。所以她懇請華裔民眾投票給夏樂柏，讓他真正代表華裔社區的聲音，捍衛教育和就業公平的理念，為華人發出聲音。

此外，還有媒體說，夏樂柏才是台灣旅行法的背後推手，夏樂柏表示聞所未聞。自己是加州前參議員，台灣旅行法是聯邦法律，他根本管不到，不可能由他來推動，請民眾不要被誤導。