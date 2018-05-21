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加州高鐵成州長選戰的「燙手山芋」

2018-05-21 14:55世界日報 編譯組／綜合報導

高速火車甚少在州長選舉中被提及。 陳志恒
高速火車甚少在州長選舉中被提及。 陳志恒
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加州高鐵是加州史上最大的基礎設施計畫，然在本屆州長選舉中卻甚少被提及。洛杉磯時報報導，本屆州長主要參選人，幾乎都未公開表示，他們將如何解決這個價值770億元的大型計畫，已大幅超出原本估計預算的嚴重問題。

該計畫主要支持者，州長布朗（Jerry Brown）將任滿下台，而下屆的州長與加州議會，將繼承金融風暴，並面對在三個山脈下挖掘隧道，通過加州最大都會區開發地，同時還需避免進一步政治妥協。

加州高鐵局上周批准一項新計畫，設定加州高鐵2033年全面完成的日期，但並未提出如何執行等細節。根據當局自行計算的成本，每年須花費46億元，也就是每日花費1300萬元費用，這是美國歷史上從未有過的驚人建設成本。

基礎設施專家說，隨著決策延遲，修繕費用將變得愈來愈昂貴，未來可能出現更大問題，每六個月的決策延期，便會導致未來成本增加數億元。

過去十年中，三個獨立諮詢委員會與三個州議會委員會主席，已告訴加州鐵路管理局，不確定的資金計畫長期下來，會影響高鐵興建成功。這些警告在最近幾周重複出現，聯邦運輸部（U.S. Department of Transportation）和加州審計單位近幾個月，也對該計畫進行調查。

民主黨州長參選人紐森（Gavin Newsom）與江俊輝（John Chiang），共和黨參選人考克斯（John Cox）與杭廷頓灘州眾議員艾倫（Travis Allen），都拒絕對這個「燙手山芋」進行評論。僅前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）在競選時，討論過如何修復這個建設計畫。

維拉萊構沙表示，子彈列車將成為加州經濟引擎，他會找到彌補資金缺口的私人投資者，儘管加州近幾年來並沒有成功引進這樣的資金。維拉萊構沙說，他計畫削減成本，但要求更多的加州資金是不大可行。

最近州長辯論中，民主黨候選人表示希望未來繼續這個計畫，但沒有人特別提及該如何解決。另一參選人、前州教育總監伊斯汀（Delaine Eastin）曾說，她將對企業徵收石油開採稅，用於資助加州高鐵。

考克斯已表示他會終結這個計畫，儘管目前還不清楚，他將如何在不違反聯邦撥款協議的情況下行動，艾倫在一次辯論中，也表示會結束這計畫。

探究這些參選人並未對此計畫進行詳細討論，可歸納出源自一些擔憂，包括背叛布朗的後果，問題沒有合理解決方案，疏遠鐵路系統支持者，如有組織的勞工、建築業和工程顧問在內的支持者等。

啟動該計畫的前加州參議員Art Bauer說，他們無法談論這件事，「因你無法解決問題，因目前該計畫是概念形式，說的任何話都可能疏遠你的支持者。」

政治分析人士說，布朗已嚴格控制該計畫的政治層面，因他掌握了州長辦公室。高鐵理委員會任命者，從未違偏離過布朗的目標，直到最近遇到嚴格的公開審查。布朗拒絕對此案做出回應。

根據分析，加州政治體系過去十年中，替從事該計畫工程的建築和工程公司，提供近800萬元捐款給各候選人，參與該計畫建築公會也直接向紐森、維拉萊構沙，江俊輝等提供近130多萬元。

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