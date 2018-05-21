預防失智症 多吃莓類水果

2018-05-21 14:53 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／阿罕布拉市報導



預防失智症，多吃莓類水果。 王若然 分享 facebook

慈濟身心靈講座系列20日為大家帶來阿茲海默症（Alzheimer，俗稱老年失智症）講座，由失智症主治醫師鄧博仁主講，從老年失智症的發生原因、症狀、治療等多方面普及知識，並建議大家多吃莓類水果，可幫助預防失智症。

鄧博仁說，近年來社會上失智症患者越來越多，因為人類壽命延長，社會年齡層老化，身體退化也是患病人數上升的主要原因。目前對失智症的認識仍有很多不足，只有真正了解失智症的病因才能對症下藥，實現治療上的突破。他建議大家多吃各種莓類水果，對預防失智症有好處。

鄧博仁介紹失智症的成因。他說，醫學界研究發現，失智症患者大腦的語言和記憶區出現明顯的萎縮，是失智症病人喪失語言和記憶能力的原因。1906年，德國醫師Alois Alzheimer對一位死於失智症的婦女大腦掃描，發現其大腦中有大量沉澱物，進一步發現失智症，因此以他的名字命名為阿茲海默症。

與健康人的大腦相比，失智症患者的大腦內增加了很多沉澱物，而健康人的大腦沒有或只有少量沉澱物。頭部受傷或有抑鬱症病史的人，也有更高患病率。

鄧博仁說，還要認識失智症與失憶症（dementia）的區別。概括來說，失智症是失憶症的一種症狀，失憶症可以有很多成因，目前醫學界並沒有統一的論斷，但多數認為70%成因是基因導致，如果一個家族有患病史，那麼後代便較容易得病。

因為失智症的根本原因是腦神經不能正常運作，因此有論斷為大腦中沉澱物壓制或破壞了神經。而大腦神經受損的程度不一，其中白色介質被破壞程度最嚴重，該區域主管人的記憶。這就是為什麼失智症患者很容易忘記最近發生的事情，反而對小時後的記憶很清晰。

失智症是一種慢性神經退化疾病，最初的症狀是短期記憶的缺失。這時候就要儘早去醫院檢查治療。鄧博仁醫師強調，這裡的短期以及丟失，並不是所有記不起來的事情都是短期記憶缺失。比如，一時間忘記某個詞語表達是正常的，但與人無法交流就是失智症的症狀。失智症發展到中期，可能會導致忘記回家的路，沒有語言能力，失去自我照顧能力等，最終導致無法進食、走路等。這些患者也許身體很健康，但神經衰退導致他們甚至不記得吃飯等，最終會導致死亡。

鄧博仁說，目前失智症還無法根治，現有的治療方法最多讓其不再惡化。市面上的藥物主要原理是針對神經治療，還有針對大腦中沉澱物的治療，以及大腦血液循環類的治療。這些藥通常在開始接受治療的一、兩年內有明顯效果，之後藥效減退，因為損傷的神經不能被修復。