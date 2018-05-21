校園槍擊案頻傳 德州副州長：暴力電玩惹的禍

2018-05-21 14:52 中央社 德州聖塔菲20日綜合外電報導



美國德州聖塔菲驚傳釀成10死的校園濫射案，副州長派屈克（DanPatrick）今天將發生校園槍擊案的原因歸咎墮胎、暴力電玩等因素，但千錯萬錯就不是槍枝本身的錯。

法新社報導，德州聖塔菲高中（Santa Fe HighSchool）18日發生槍擊案，17歲凶嫌帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis）持槍濫射，造成10人喪命，其中包括8名學生和兩名教師。

根據美國有線電視新聞網（CNN），派屈克讚揚州長艾波特（Greg Abbott）打算召開圓桌會議，商討如何保護學生不受槍枝暴力威脅。他說：「每件事情都應該拿出來討論。」

派屈克說：「我們必須著手對付電玩在國內引發的問題。根據我們做過的所有研究，心理學家和精神病學家說，有97%的青少年接觸電玩，而這些電玩中，有85%涉及暴力。」

「這些電玩要求玩家做什麼？殺人…。絕大多數心理學家和精神病學家會說，暴力電玩會使人對暴力麻木，對受害者失去同理心且變得較具侵略性。暴力電玩會對每個接觸過的人產生影響嗎？答案是否定的，但這顯然是導致問題的部分原因。」

派屈克還說，墮胎、家庭破碎和學校去宗教化也是導致慘劇發生的原因。

他說：「我有槍，很多人也有。我們有責任確保槍枝安全地藏放在家。家是槍枝管制的起點…你們的槍應該安全地藏放在家裡。」

派屈克在CNN週日談話性節目「美國國情」（Stateof the Union）中，重申減少校園出入口的主張。

他說：「我們必須把校園出入口減至一或兩個。當然，消防逃生出口有其必要，但我們得讓學生集中進入校園，以便看管他們。」

此外，派屈克也主張教師配槍。他說：「我們必須武裝學校老師…假如有人持槍，阻止他的最佳方式就是另一人也有槍。但更好的是4人用槍對付一人。」

派屈克說：「我今早受訪時說，『這和槍枝無關』…而是和我們的文化及國家有關。」

在釀成17人死亡的佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas HighSchool）槍擊案發生後，美國總統川普也曾提議讓教師配槍。

派屈克說：「我們必須武裝教師，還要讓他們接受訓練，當然不是只讓他們配槍，而是訓練他們如何應付闖入校園發動攻擊的槍手。」