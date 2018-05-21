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FBI滲透競選陣營？川普要查 司法部答應了

2018-05-21 13:47世界日報 編譯陳韻涵╱綜合20日電

川普總統20日推文要求司法部調查他在2016年競選時，是否遭前總統歐巴馬政府的聯...
川普總統20日推文要求司法部調查他在2016年競選時，是否遭前總統歐巴馬政府的聯邦調查局(FBI)或司法部，基於政治動機，滲透競選團隊或安插線民監控。美聯社
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川普總統20日推文要求司法部調查他在2016年競選時，是否遭前總統歐巴馬政府的聯邦調查局(FBI)或司法部，基於政治動機，滲透競選團隊或安插線民監控。川普推文後幾小時，司法部回應稱將指示督察長擴大調查。「華爾街日報」披露，FBI的線人是曾在英國劍橋大學教書的美國學者哈爾波(Stefan Halper)。

川普推文寫道，「我在此要求，也將於明日正式提出要求，司法部著手調查FBI或司法部是否為了政治目的，滲透或監控川普競選團隊。以及，是否有任何這樣的要求或是命令來自歐巴馬政府人士。」華盛頓郵報指出，川普的推文可能是為了回應近期關於FBI借助長期線人加速通俄調查的報導，川普及其盟友可能藉此情報宣稱FBI監控他的競選團隊。

華郵指出，川普此舉顯然是為了維護自身權益，但也可能預示更重要的發展。司法部官員仍避免向眾院要求關於調查可靠消息來源的文件，但部分人士擔心川普的推文可能暗示司法部這麼做。這可能引發司法部高層人事大地震，繼而威脅通俄調查。

司法部副部長羅森斯坦發表聲明表示，「若任何人基於不當目的滲入或監控總統競選活動，我們必須了解並採取適當措施。」眾院情報委員會的共和黨籍主席努尼斯已向FBI要求線人資訊，但此舉遭司法部領袖駁回，擔心身分曝光將威脅線人安危。

華爾街日報20日披露FBI線人身分為在英國劍橋大學外交關係學院任教直到2015年的美國學術人士哈爾波(Stefan Halper)。哈爾波在華府圈頗知名，曾在多屆共和黨政府任職，也曾是中央情報局(CIA)的消息來源。

消息人士透露，執法部門認為此線人的資訊極其敏感，FBI過去幾兩周已模擬線人身分曝光的應對措施，包括官員可能請辭抗議或拒絕總統的要求。

川普總統20日推文要求司法部調查他在2016年競選時，是否遭前總統歐巴馬政府的聯...
川普總統20日推文要求司法部調查他在2016年競選時，是否遭前總統歐巴馬政府的聯邦調查局(FBI)或司法部，基於政治動機，滲透競選團隊或安插線民監控。美聯社
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