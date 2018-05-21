代梁志強領英雄獎 遺孀淚謝社區愛戴

2018-05-21 13:40 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



梁志強畢生致力推平價屋，遺孀520淚眼代領華裔英雄獎。記者顏嘉瑩／攝影 分享 facebook

將一生都奉獻在租客爭取權益、推動平價屋(Affordable Housing)的華裔青年梁志強(Ricky Leung)，在今年3月因罹癌病逝。遺孀梁曼珊(Samantha Leung，音譯)在諧音「我愛你」的5月20日當天，代替結褵六年的亡夫在眾人的見證下，在曼哈頓華埠舉辦的「亞裔傳統月」活動上，獲頒「社區英雄獎」(Community Hero Award)。替英年早逝的亡夫受獎，梁曼珊不禁淚眼婆娑，表示代為領獎讓她苦甜參半，也感激社區民眾對丈夫的愛戴與支持。

在大學時認識梁志強，兩人開始約會的梁曼珊表示，梁志強八歲跟著父母移民來美，居住在曼哈頓下東城櫻桃街(Cherry St.)；其父母靠著在衣廠工作支撐起一個家，但因九一一事件重創華埠，導致不少衣廠被迫關閉，梁志強的父母也受到波及，失去了原本穩定的工作，所幸一家人在櫻桃街仍有房子，才不至於淪落到流浪街頭。

梁曼珊回憶亡夫，表示當梁志強看到下東城愈來愈高的房價，導致不少住戶負擔不起時，原本只是希望將父母與他從小長大的公寓推動成為平價屋單元，但因當時在兩橋社區另一停車場改建案中，許多從小就認識住在該區的鄰居們也面臨著被迫搬遷的危機，年僅19歲的他便成為社區房屋維權的積極分子，力主推動平價屋，替城市中的弱勢族群發聲。

梁曼珊說，梁志強從大學時的懵懂少年，到後來成為第三社區委員會委員、優良古老下東城組織(Good Old Lower East Side，GOLES)委員，以及櫻桃街住戶委員會主席，她一直都看在眼裡，也對丈夫推動公平住房理想一路支持。相識18年的兩人在2012年結婚，並在2015年生下一子。

梁志強畢生致力推平價屋，遺孀520淚眼代領華裔英雄獎。 分享 facebook

然而，正值英年的梁志強兩年前被醫生診斷出癌症。梁曼珊哽咽地說，等到發現罹癌時已是第四期了，癌細胞已擴散至全身，「雖然因為化療關係，讓他沒辦法繼續參與社區會議，但他到最後，都還掛心在下東城的住房問題上。」梁曼珊透露，梁志強最後和她說：「我真的很希望能夠讓櫻桃街住戶委員會能夠繼續運作下去，因為他們所做、所代表的對於下東城的居民都非常重要。」梁志強在今年3月15日病逝，年僅41歲。

20日在州眾議員牛毓琳於華埠孔子大廈舉辦的第二屆「亞裔傳統月」慶祝活動上，梁曼珊代亡夫領取首屆「社區英雄獎」。依然深愛著亡夫的梁曼珊坦言，在520當天代為領獎，令她苦甜參半，「梁志強生前低調，不想要太多注目，但是獲得該獎，也代表即使丈夫已經辭世，但仍有許多人關心、感謝他對社區的付出。」而今年首頒該獎的州眾議員牛毓琳則指出，未來該獎將以梁志強命名，緬懷他短暫一生卻對華埠、下東城的奉獻。