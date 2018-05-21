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亞裔記協：打破刻板成見 亞裔傳統月不可缺

2018-05-21 13:38世界日報 記者和釗宇／紐約報導

亞裔在美國所做出的成就雖然有目共睹，但亞裔文化仍然無法充分融入美國主流文化，被主流所廣泛認可。亞裔記者協會(Asian American Journalists Association)20日在今日美國報(USA Today)上發表觀點文章，指出亞裔在美國仍面臨窘境，雖被視作「模範少數族裔」，但該刻板印象又易被利用，進而在教育等方面被要求減少代表性。文章指出，「亞太裔傳統月」對美國亞裔來說，乃為必須，以此來讓美國社會傾聽更多亞裔聲音。

文章指出，近年來愈來愈多的亞裔面孔在美國主流媒體上露面，而且很多亞裔美國人對出現愈來愈多的亞裔名人和政治家感到驕傲。然而，這一點實際上有些吊詭，因為這樣的心態正好說明了亞裔美國人在美國社會的各行各業仍然未進入主流。

文章說，亞裔是美國人數增長最快的族裔，但是亞裔仍然渴望更多的媒體曝光，這種在媒體界的「失位」正是今天為什麼需要「亞太裔傳統月」進行宣傳的原因。例如，電影、報紙甚至晚間新聞中，很少能看到亞裔的身影。根據亞裔記者協會的數據，美國媒體界僅有4%的員工是亞裔。而另一份由南加大新聞學院公布的研究顯示，2016年在美國排名前100位的電影中，有44部中甚至沒有一個亞裔角色。

文章表示，亞裔在美國通常面臨一種窘境：一方面，亞裔被認為是「模範少數族裔」，因為亞裔的考試分數和大學成績高到讓其他族裔沒有歧視的機會；但另一方面，這種刻板印象又被其他族裔所利用，要求在教育領域提高其他族裔的代表程度。而且，這也給人帶來一種錯覺，讓人以為亞裔已經在美國取得成功，但實際上仍有很多亞裔生活在貧困當中。對此，亞裔應該努力打破這種刻板印象，通過「亞太裔傳統月」這樣的活動，讓美國社會更多地聽到亞裔的聲音。

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