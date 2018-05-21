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川普要司法部查FBI滲透競選團隊 議員控妨礙司法

2018-05-21 12:06中央社 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普今天嚴厲指控歐巴馬政府司法部或聯邦調查局可能出於政治目的，「滲透」或...
美國總統川普今天嚴厲指控歐巴馬政府司法部或聯邦調查局可能出於政治目的，「滲透」或監控他的競選團隊，說他已正式要求司法部調查。美聯社
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美國總統川普今天嚴厲指控歐巴馬政府司法部或聯邦調查局可能出於政治目的，「滲透」或監控他的競選團隊，說他已正式要求司法部調查。有國會議員稱川普此舉形同妨礙司法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨籍加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，川普的要求形同妨礙司法。

劉雲平說：「如果他說我們現在必須調查那項調查，試圖藉此影響針對他的聯邦調查，取決於他的做法，那麼這恐怕就是妨礙司法。」劉雲平還說：「他必須讓針對他的調查在沒有任何政治干預下進行。」

川普今天推文說：「我在此要求，也將於明天正式提出要求，司法部著手調查聯邦調查局（FBI）或司法部是否為了政治目的，滲透或監控川普競選團隊。以及，是否有任何這樣的要求或是命令來自歐巴馬政府人士。」

「紐約時報」（NYTimes）18日引述知情人士報導，FBI在2016年7月曾派一名在英國教書的教授，分別與3名川普陣營顧問裴基（Carter Page）、克羅維斯（Sam Clovis）和巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）談話。報導形容這名教授是「線人」，不是間諜，還說FBI在調查這3人與俄羅斯有可疑聯繫的證據。

「華盛頓郵報」（WP）報導也稱此人是FBI和中央情報局（CIA）長期合作的「美國情報消息人士」，還說這名消息人士除了見過裴基與巴帕多普洛斯，還與克羅維斯聊過與中國的關係。克羅維斯律師告訴華郵，俄羅斯從未出現在他們的對話中。

不過川普和他的支持者認為，此人很可能是歐巴馬政府派來探查他競選陣營的間諜。川普17日推文說：「如果屬實，這會比水門案（Watergate）還大條。」

儘管川普暗指這名消息人士被安插在他的競選陣營中，美方官員曾告訴CNN說事實並非如此。官員說，FBI和情報圈高層密切掌握此人身分，此人多年來一直是FBI和CIA消息來源。

司法部、FBI和國家情報總監辦公室（ODNI）官員先前堅稱，應國會共和黨人要求交出此人相關資訊，恐讓此人陷入險境。

川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴CNN，他和川普已在週末談過，也認為川普應要求司法部展開有關這個秘密消息人士的調查。

司法部發言人佛羅雷斯（Sarah Isgur Flores）今天在聲明中表示，司法部已要求督察長擴大調查外國情報監聽法（FISA）運用過程，包括FBI針對涉嫌「通俄」人士執行反情報調查的過程，是否有任何不當行為或政治動機。

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