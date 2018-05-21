美參議員：川普欲本任期解決北韓危機 敢玩把戲就開戰

2018-05-21 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國參議員葛理漢20日表示，美國總統川普希望在這一任期內結束北韓核危機，如果靠外交手段不成，可能會訴諸武力。路透 分享 facebook

美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）20日表示，美國總統川普希望在這一任總統任期內結束北韓核危機，如果靠外交手段不成，可能會訴諸武力。

葛理漢在福斯新聞中發表這段談話，他引述三天前與川普的談話。葛理漢表示：「川普說他打算在第一任期內結束這場衝突，過去每位總統都被耍著玩。」

葛理漢說：「川普總統三天前告訴我，他希望用雙贏的方式結束衝突。他認為有可能成功，但如果北韓退出、耍他，我們會在川普第一任期內結束北韓對美國本土的威脅，至於可能如何結束就留給你猜了。」

川普與北韓領導人金正恩計畫6月12日在新加坡討論北韓去核化議題，但北韓上周威脅退出高峰會，並稱美國企圖強迫「單邊」去核。

葛理漢為參院軍事委員會成員，他警告，川普不會容忍自己被耍弄。

葛理漢指出：「如果他們敢玩弄川普，和川普討價還價，或拖川普的時間，那麼雙方就會引爆衝突，而且是在川普的第一任期內。」他強調美國沒興趣推翻北韓政權，對於朝鮮半島統一或在北韓傳播民主也不感興趣。

葛理漢說：「我們打算讓北韓放棄核武計畫和結束韓戰，創造雙贏局面。如果他們沒現身，外交就會告終。如果他們出席卻企圖耍川普，這代表只剩下軍事衝突的選擇。一旦我們與北韓交戰，輸的會是他們，不是我們。」

葛理漢也警告中國大陸，不要把對北韓的影響力當成籌碼和美國談貿易；「中國和北韓有機會用雙贏的方式結束衝突，如果不盡快結束，很快就會有真正的麻煩。如果發生戰爭，地點會在中國的後院，不在我們這兒。」

葛理漢最後還說，美國不會撤離2萬8500名駐南韓美軍，這不會是北韓核協議的一部分，因為駐韓美軍可以「穩定」該區域局勢。