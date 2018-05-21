德州校園血案 疑少年失戀濫射

2018-05-21 00:58 聯合報 國際中心／綜合報導



幾個女孩十九日在美國德州聖塔菲高中獻花悼念槍擊案受害者。 （法新社） 分享 facebook

美國德州聖塔菲高中十八日驚傳槍擊案，造成十人死亡。一名罹難者的母親表示，女兒曾拒絕凶嫌帕葛契斯的追求，不料一周後就死於凶嫌槍下。

帕葛契斯以霰彈槍和左輪手槍在聖塔菲高中濫射攻擊。受害女學生費雪（Shana Fisher）才剛滿十六歲，她的母親貝茲告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），過去四個月來，凶嫌帕葛契斯不斷追求費雪，要求費雪與他交往。

貝茲說，費雪一周前在課堂上明白告訴帕葛契斯，不會和他交往。

由於帕葛契斯曾與費雪最好的朋友交往，貝茲因此告誡她女兒：「你不能跟朋友的前男友交往。」

十七歲的帕葛契斯就讀該校十一年級，他被控槍殺十人，傷及十三人，他的家人透過律師事務所發表聲明，向罹難者表示哀悼。

聲明指出，他們「對這些事件感到震驚又不安」，帕葛契斯是「聰明、安靜又貼心的男孩」。

聲明表示，帕葛契斯的家人正與調查人員合作。他們說：「雖然我們仍未掌握昨天這場悲劇的具體細節，但我們從媒體報導中得知的資訊，與我們所愛的男孩有所出入。」

帕葛契斯的律師巴菲德表示，他的當事人「狀況不佳」，也感到「不安」。

死刑資訊中心的鄧漢表示，根據德州法律，未滿十八歲者不可判死刑，最重將面臨無期徒刑，且坐牢四十年後可申請假釋。

根據證詞，帕葛契斯曾告訴一名調查人員，他獨自犯案，並避免傷及他所喜歡的人，以便日後有人能講出他的故事。

美國總統川普對此表示，大型槍擊案在美國存在得太久了，並對這起他形容「極為恐怖」的槍擊案表示「悲傷和心碎」。