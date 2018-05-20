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劉鶴：見川普原訂15分鐘 結果談45分鐘

2018-05-20 21:33中央社 上海20日電

結束訪美行程的中國國務院副總理劉鶴在受訪時表示，接下來中美間的互訪頻率應會不斷上升。劉鶴並透露，他與美國總統川普的會面原訂只有禮節性的15分鐘，最後卻談了45分鐘。

劉鶴15日率團赴美進行中美貿易磋商，身分是中國國家主席習近平特使，期間曾與川普會面。他在美東時間19日結束訪美行程，白宮也在當天發布中美雙方的聯合聲明。

劉鶴在接受鳳凰衛視採訪時說，此行與川普的會見是一次「友好的、坦誠的、非常富有成效的會見」，並透露兩個會見的細節。

一、劉鶴原本被通知與川普會見時間是15分鐘，是禮節性的見面，後來擴展到45分鐘，雙方進行了實質性的會談。

二、美方原本只安排劉鶴、川普及美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）3人會面。但劉鶴進入白宮橢圓形辦公室後，發現美國副總統及多位內閣成員、白宮要員也在場。他說：「我感到有點吃驚。」

劉鶴認為，這表明美方對中國的尊重、對發展健康的中美雙邊關係和中美經貿關係的高度重視。

他說，這場會見談得很好，為下一步改進中美雙邊經貿關係和進一步發展良好的雙邊關係，起到了非常重要的指導作用。

根據中共官媒人民網報導，美國副總統彭斯、梅努欽、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等美方官員參加了會見。

劉鶴說，這次經貿磋商能夠獲得成功，是基於非常理性的分析和非常現實的利益，最主要的成功因素是「中美兩國元首有非常明確的指導，雙方在解決這個問題有強烈的共識」。

在被問及未來的中美經貿關係時，劉鶴說，雙邊經貿關係進一步加強、有來有往，可能互訪的頻率會不斷上升，相互的交流和經貿關係可能會越來越進一步的具體化。

劉鶴先前接受媒體採訪時曾說，這次中美經貿磋商的最大成果是，雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。同時，雙方還將繼續加強相互投資和深化知識產權保護領域的合作。

大陸國務院副總理劉鶴率領的代表團，目前還在華府與美方進行第二輪貿易談判，預計十九...
大陸國務院副總理劉鶴率領的代表團，目前還在華府與美方進行第二輪貿易談判，預計十九日結束行程返中。圖為美國總統川普（左）十七日接見大陸副總理劉鶴。 圖／取自川普推特
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劉鶴川普

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