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王室婚禮他最夯！「火力全開」讓網友驚呼連連

2018-05-20 10:07聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國牧師孔茂功（Michael Curry）19日在英國王室婚禮上搶盡風頭！他的演說迸出精彩火花，他以熱情洋溢的證詞講述愛的重要，讓習慣傳統王室婚禮的英國人滿頭霧水，但網友卻普遍正面回應。

英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾19日在溫莎城堡聖喬治禮拜堂舉行婚禮，美國聖公會首位非裔美籍主席主教孔茂功在婚禮上講道，開場白和結尾都引述美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King）的話。

他引用金恩博士的名言表示：「我們必須發現愛的力量，愛的救贖力量，一旦我們這麼做，將能讓這個舊世界變成新世界，愛是唯一方法。」

65歲來自芝加哥的孔茂功妙語如珠表示：「愛有種力量，別低估愛的力量，甚至也別太過多愁善感。那是一種力量，愛的力量。我在談論一種力量，真實的力量，可以改變世界的力量。」

孔茂功還提到奴隸制度，以及奴隸聖歌有股療癒的力量。他說，梅根的非裔美籍母親多莉亞‧拉格蘭（Doria Ragland）的祖先是奴隸，實際上她的姓氏來自一名奴隸主。

孔茂功繼續演說，同時聖喬治禮拜堂外的多數王室迷對直播中這名罕見貴客感到疑惑。群眾中一人大喊：「他說個不停欸！」

不過推特上的反應便正面許多，不少人說孔茂功的演講火花（fire）不斷。一名網友表示：「我不敢相信牧師竟然在王室婚禮上談奴隸聖歌。」另一名網友打趣表示，每次他說「Fire」時，都擔心他會太激動推倒前方蠟燭，燒掉整座城堡。其他網友也大讚孔茂功熱情澎湃和誇張姿勢，並高呼他為「新英雄」。

孔茂功發現自己講太久後還道歉，並向新人說：「放心，我會讓你們結得成婚！」

美國牧師孔茂功19日在英國王室婚禮談論愛的力量，熱情澎湃的證詞和誇張姿勢頗受網友...
美國牧師孔茂功19日在英國王室婚禮談論愛的力量，熱情澎湃的證詞和誇張姿勢頗受網友好評。路透
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