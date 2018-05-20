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腎疾療後出院 美第一夫人返回白宮

2018-05-20 01:09中央社 華盛頓19日綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普辦公室表示，梅蘭妮亞今天返回白宮。她本週接受了手術，治療良性腎臟疾病。

現年48歲的梅蘭妮亞自14日以來，一直在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed）休養；先前她接受了腎臟疾病的栓塞治療。

她的辦公室發言人葛里向（Stephanie Grisham），她在今天早上回到白宮。

梅蘭妮亞白宮手術

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