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前女婿忙著配合穆勒調查 馬納福壓力大

2018-05-19 20:39世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普競選團隊前總幹事馬納福（Paul Manafort）。 美聯社
川普競選團隊前總幹事馬納福（Paul Manafort）。 美聯社
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最新曝光的法院民事案件紀錄顯示，川普競選團隊前總幹事馬納福（Paul Manafort）的前女婿尤海（Jeffrey Yohai），由於忙著配合特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查，導致沒有時間處理他所涉及的其他官司。

尤海除了正在接受特別檢察官的調查外，在紐約也有官司纏身，另外在加州則已經向聯邦檢察官達成認罪協議。

本周稍早，馬納福向法院聲請撤銷遭控罪名的動議，遭到法官駁回。一般預料，前女婿如今積極配合穆勒團隊調查，勢必對馬納福造成更多壓力。

根據紐約法庭5月10日的民事訴訟紀錄，被房東告上法院的尤海向法官辯稱，他錯過了遞交資料證據的最後期限，是因為接受聯邦特別檢查官調查。

原告律師史普奇斯（Chris Spuches）接受媒體訪問時說，法官並未採信尤海的說詞，在庭上對尤海說道，不論有沒有特別檢察官，都必須如期繳交文件，並且提供證詞。

史普奇斯表示，尤海辯護律師告知，尤海過去這段期間都在接受特別檢察官調查小組的詢問，還曾在沒有律師陪同下，單獨接受調查人員問話，因為尤海認為自己光明磊落，「完全沒有任何事實要隱瞞。」

不過，尤海律師西茲克（Steven Czik）則告訴媒體，並沒有跟史普奇斯說過任何事情，而且據他所知，尤海並未接受特別檢察官訊問。

紐約民事訴訟房東

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