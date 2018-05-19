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男女不同薪官司和解／7名女教授控丹佛大學 獲賠260萬

2018-05-19 20:39世界日報 編譯馬永慶／綜合18日電

丹佛大學在一起男女薪酬不平等的聯邦官司中與原告達成和解協議，賠償該校七位女法學教授共260萬元。

美聯社報導，聯邦法官17日表示支持丹佛大學、平等就業機會委員會和該七名教授之間的和解協議。

丹佛大學沒有即時發表意見，但該校的律師參與起草協議。

根據協議條款，丹佛大學必須設立一個有密碼保護的網站，列出其轄下史滕法學院(Sturm College of Law)教職員的工資、職位、聘用日期和人口統計資料，而名字不包括在內。

該校還必須規定員工接受反歧視的訓練，並聘請外間顧問研究教師每年的薪酬。

這260萬元賠償包括教授的補發工資和律師費，該協議還規定該七位教授在本月開始加薪，但數目保密。

根據最初的訴狀，該法學院院長卡茲(Martin Katz)在2012年12月就教職員的加薪寫了一份備忘錄，當中顯示全職女教授的中位工資比全職男教授少大約1萬1000元，而平均少近1萬6000元。

訴狀指出，1976年開始在該法學院工作的露西‧馬許(Lucy Marsh)教授與卡茲會面，然後他們安排與其他女教授開會，卡茲推斷，由於女教授的表現不及男教授，所以薪水較低。

馬許後來向平等就業機會委員會投訴，促使該聯邦機構審查這起糾紛，並提起訴訟，馬許和另外六位女教授作為原告，在訴狀上簽署。

這項協議將在五、六年後到期，這視乎外間對丹佛大學的合規情況評估而定。

薪水

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