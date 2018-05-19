雙面諜案過堂／中方允「照顧一生」 CIA前華裔特工變節

2018-05-19 20:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合18日電



涉嫌幫助中國摧毀中情局(CIA)在中國間諜網的中情局華裔前特工李春興(Jerry Chun Shing Lee，又名李振成)，18日在維吉尼亞州聯邦法院過堂，他否認串謀間諜及非法管有機密資訊兩項控罪；聯邦檢察官在庭上指出，中方間諜除了給李10萬元巨款外，更承諾會「一生一世照顧他」。

53歲的李春興今年1月在紐約被捕，儘管政府內不少人認為他出賣情報，導致中情局在中國間諜網悉數被毀，甚至部分情報人員被殺，然而控方只是控告他合謀間諜及非法管有機密資訊兩項罪名。

檢察官18日在庭上表示，他們能夠證明李頻繁與中國間諜接觸，並且準備中方所要求的文件；另方面，他也收取對方不尋常的大筆巨款。

控方表示，在香港出生的李春興1994年加入中情局，2007年離職，舉家遷往香港，加入一家日本菸草公司，兩年後被解僱，於是自組公司經商，2010年公司出現財困，此時兩名中國情報人員接近他，李於2010年4月在深圳會見兩名國安部情報官員，中方贈予10萬美元現金作為禮物以換取合作，並承諾會「畢生照顧他」。

法庭文件稱中方情報人員「給李提供了一系列電子郵件地址，便於他同他們秘密聯繫」，李至少在2011年還在與「中國朋友」接觸。

法庭文件顯示，2012年聯邦調查局(FBI)開展調查行動，誘使李回到美國。