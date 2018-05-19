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德州校園爆槍響 美過去30年重大槍擊整理

2018-05-19 09:59中央社 華盛頓18日綜合外電報導

美國官員表示，一名槍手今天在德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）開火，奪走至少10人性命。

以下為法新社彙整過去30年美國重大槍擊案一覽。

賭城音樂節：58死

2017年10月1日，64歲退休會計師從拉斯維加斯下榻旅館房間窗戶，朝對街參加戶外鄉村音樂節的群眾開槍，造成58人喪命和約550人受傷，隨後槍手飲彈自盡，是美國現代史上死傷最慘重的大規模槍擊案。

佛州夜店：49死

2016年6月12日，槍手在奧蘭多（Orlando）一間同志夜店開火，造成49人死亡。槍手在與警方槍戰中身亡，他自稱效忠伊斯蘭國（Islamic State），伊斯蘭國隨後宣稱犯案。

維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）：32死

2007年4月，23歲韓裔學生衝進黑堡鎮（Blacksburg）的維吉尼亞理工暨州立大學開槍，造成27名學生及5名教師死亡，隨後自殺。

桑迪胡克小學（Sandy Hook）：26死

2012年12月，20歲男子在康乃狄克州新鎮（Newtown）殺死母親後，進入桑迪胡克小學（SandyHook Elementary School）開槍掃射，造成20名6、7歲孩童與6名成人喪命，他隨後自殺身亡。

德州教堂：26死

2017年11月5日，服役空軍期間曾遭軍事審判的26歲槍手，在德州聖安東尼奧（San Antonio）郊外的索塞蘭泉（Sutherland Springs）一間浸信會教堂開槍殺死26名信徒，造成至少20人受傷。槍手後來被發現陳屍在自己車上，身上有槍傷。

德州餐廳：22死

1991年10月，一名男子在德州奇陵鎮（Killeen）一家餐廳開槍殺死22人後自殺。另一名傷者隨後傷重不治。

佛州高中：17死

2018年2月14日，一名19歲因紀律因素遭退學的學生返校行凶，在佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）大開殺戒，奪走14名學生和3名教職員性命。

加州辦公室派對：14死

2015年12月，一對激進穆斯林夫妻在加州聖伯納地諾（San Bernardino）一場辦公室派對上屠殺14人，造成22人受傷，接著與警方爆發槍戰，最後中槍身亡。

胡德堡（Fort Hood）軍事基地：13死

2009年11月，美國陸軍精神科醫師在他的軍事基地開槍，擊斃13人並造成42人受傷，之後被警方制伏。

紐約移民中心：13死

2009年4月，一名越南裔移民在紐約州賓安頓（Binghamton）的移民服務中心槍殺13人後自盡。

可倫拜高中（Columbine High）：13死

1999年4月，兩名學生在科羅拉多州利特敦（Littleton）可倫拜高中槍殺12名同學及一名老師，槍手犯案後自盡。

華盛頓海軍船廠：12死

2013年9月，一名退伍軍人在華盛頓海軍工廠（Washington Navy Yard）槍殺12人，隨後遭警方擊斃。

丹佛（Denver）電影院：12死

2012年7月，一名年輕男子衝進科羅拉多州奧羅拉（Aurora）一間電影院，朝正在觀看「蝙蝠俠」（Batman）系列電影「黑暗騎士：黎明昇起」（The DarkKnight Rises）的觀眾開槍，造成12人死亡、70人受傷。凶嫌被判終身監禁。

伊斯蘭國移民

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