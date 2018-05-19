同校相殘！17歲高中生是德州槍擊案兇嫌

2018-05-19 04:09 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯市報導



17歲的Dimitrios Pagourtzis被確認為德州校園槍擊案的兇嫌。（ Dimitrios Pagourtzis社交網路圖片） 分享 facebook

德州聖塔菲（Santa Fe）高中18日上午驚傳槍響，目前有10人死亡，警方已經確定一名兇嫌是該校17歲的學生 Dimitrios Pagourtzis。

哈里斯郡警長岡薩雷斯表示，目前確認的嫌犯是 Dimitrios Pagourtzis，另外的嫌犯還未確定身份，但可以肯定他們都是這所學校的學生。

這起槍擊案至少造成10死及多人受傷，這是美國校園過去7天來的第3起槍擊案，今年以來全美第22起校園槍擊案。