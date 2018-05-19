德州高中找到疑似爆裂物 已移出校園

2018-05-19 01:28 中央社 芝加哥18日綜合外電報導



美國治安當局指出，德州警方已在聖塔菲高中（Santa Fe High School）找出可能是爆裂物的裝置，並已移出校園。這所高中稍早發生學生槍擊同學事件，至少造成8人死亡。

法新社報導，聖塔菲學區推文指出：「疑似爆裂裝置在學校中被找到，已移出校園。」

「執法人員正在處理，讓這些疑似爆裂物沒有危險性。校內人員已經疏散。」