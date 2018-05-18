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「比水門案嚴重」川普：FBI線民滲透我的競選團隊

2018-05-18 14:26世界日報 編譯孫梁／綜合17日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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「通俄案」調查17日屆滿一周年，美國總統川普一大早就推文說，美國聯邦調查局(FBI)的線民滲透進入他的競選團隊，表示如果這是真的，將比「水門案」還嚴重。

另方面，川普的新律師、前紐約市長朱利安尼說，特別檢察官穆勒的團隊已通知白宮，通俄門的調查無論發現何種證據，都不會導致川普被起訴。

朱利安尼說，穆勒團隊是以書面形式通報白宮，認為不會起訴川普。朱利安尼表示，如果穆勒發現川普有何不當，他將只能向司法部報告，報告以及報告中的證據可作為國會彈劾總統的依據。

穆勒的調查已對19人提出起訴，包括川普競選團隊的主要成員，但迄今沒人知道穆勒是否掌握了確鑿證據，顯示川普團隊通俄或是川普干預調查。

川普17日發推稱：「有傳言說，歐巴馬時代的FBI派出臥底線民，對川普團隊進行間諜。麥卡錫認為，川普團隊裡至少有一個線民，如果是真的，將比水門事件更為嚴重。」

麥卡錫是「國家評論」的編輯，他上周發表一篇題目為「FBI在川普團隊裡是否有間諜？」的文章，紐約時報最近也在報導中引述FBI現任和前任官員的話，說至少一名政府線民與川普競選團隊的兩位前政策顧問多次會面。白宮發言人說，如果媒體關於FBI線民的報導是真的，就應進行調查。

朱利安尼說，川普仍希望就通俄門調查出面作證，表示如果可以縮短調查，川普願與穆勒坐下來會面。

川普FBI白宮

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