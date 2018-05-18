川普稱移民畜牲是指幫派 墨西哥政府抗議

2018-05-18 09:50 中央社 華盛頓/墨西哥市17日綜合外電報導



美國總統川普。路透 分享 facebook

美國總統川普今天表示，他稱一些非法移民為「畜牲」，指的是犯罪幫派。他的用詞讓墨西哥政府無法接受，並在社交媒體上招致批評。

路透社報導，川普昨天與加利福尼亞州市政領導高層會面時，形容一些移民是「畜牲」。與川普會面的這些人，支持川普不讓美國邊界受非法移民影響的目標。

川普說：「有人進到國內，或試圖進入，我們要阻止很多人，但也要把人趕出這個國家。你不會相信這些人有多糟糕，他們不是人，他們是畜牲。」

墨西哥政府表示，將向美國國務院提出正式抗議。

墨西哥外交部長維德加瑞（Luis Videgaray）今天告訴特萊維薩電視台（Televisa）說：「川普總統提到一些移民，也許他腦袋裡想的是犯罪幫派，我不知道，說他們是畜牲，不是人。」

「墨西哥政府認為，這是絕對不能接受的，我們今天將正式向美國國務院溝通此事。」

川普今天被問到此事時表示，他的話被斷章取義。

川普告訴記者：「你知道我指的是MS-13幫派成員一直入境。我說的是MS-13。如果你往前一點看我的訪談，你就會知道。」

他還加重先前的論調。

川普進一步表示：「MS-13，這些人都是畜牲…我們需要強而有力的移民法規…我們的法規漠視移民議題。所以當MS-13進入國內，當其他幫派成員進入我們國家，我把他們稱為畜牲，我會一直這樣形容。」

墨西哥外交部今天稍晚表示，維德加瑞仍堅持先前的評論。