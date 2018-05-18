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用101廢鋼纜 台藝術家康木祥作品「重生」 登紐約舞台

2018-05-18 07:33世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

台灣藝術家康木翔利用台北101退役鋼纜製成七件名為「重生」的系列藝術作品，受「紐約時尚特區聯盟」(The Garment District Alliance)邀請，來美展出四個月，17日上午於曼哈頓中城舉行作品開幕儀式。他將廢棄的鋼纜轉化成線條柔軟的作品，以象徵生命的胚胎造型展現主題意象，傳達對地球環境與人類生命「有愛才有生命」的理念，讓民眾注重環保。作品將展至9月15日(周六)，結束後將至華府繼續展出。

康木翔出生於木雕藝術重鎮苗栗通霄，13歲開始接觸傳統木雕，五年前受台北101的邀請，以101大樓退役的電梯鋼纜進行環保再生的藝術創作。康木翔表示，他喜愛挑戰、超越自己，看到鋼纜後開始構思如何利用堅韌的材料製作藝術品。「因為鋼纜很堅硬，耗時一年多才完成七件作品，利用胚胎、種子的外型，傳達珍惜地球萬物、愛惜生命的概念。」

除了宣揚環保愛地球的觀念，「重生」系列更邀請18位受刑人一同參與創作。康木祥回憶，電梯鋼纜上有大量的潤滑油，他請18名受刑人協助清洗鋼纜，代表心靈洗滌，受刑人也能在過程中反思自己的生命。

康木翔的作品剛柔並濟，很受觀眾喜愛，2016年他更啟動「一條連結世界的鋼索」計畫，三年內將於全球五大洲的重要城市與美術館展出作品、分享故事。

時尚特區聯盟主席Barbara Blair指出，這是第二次在該區展示台灣藝術家作品，上一次為2016年洪易的11件具有台灣元素的動物雕塑「花漾動物嘉年華」(Fancy Animal Carnival)。由於康木祥使用的鋼纜紋路與象徵時尚特區的絲線相似，創作理念又與追求蛻變轉型的時尚特區精神相似，展出特別有意義。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文表示，此次為「重生」系列作品首次登上北美，其中更有兩件作品為全球首次展出。台北101董事長周德宇說，台北101曾是世界最高建築，101的電梯2016年底前也是全球最快速電梯紀錄保持者，101大樓基於環保再利用的精神，邀請康木祥以大樓退役的電梯鋼纜來創作藝術品，表達對藝術和環境永續發展的支持。

康木翔的新作「雙生」為全球首展。由左至右為周德宇、康木祥、徐儷文、市交通局助理局...
康木翔的新作「雙生」為全球首展。由左至右為周德宇、康木祥、徐儷文、市交通局助理局長Wendy Feuer與Barbara Blair。記者顏嘉瑩／攝影
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康木翔七件作品即日起在時尚特區展出至9月中。記者顏嘉瑩／攝影
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康木翔(前右一)向徐儷文(左三)與Barbara Blair(左一)介紹作品「雙生」(Twin Life)。記者顏嘉瑩／攝影
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