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刑求引爭議 哈斯佩爾成中情局首位女局長

2018-05-18 05:12中央社 華盛頓17日綜合外電報導

美參院通過哈斯佩爾（Gina Haspel）出任中央情報局（CIA）局長。 歐新...
美參院通過哈斯佩爾（Gina Haspel）出任中央情報局（CIA）局長。 歐新社
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美國國會參議院今天通過由受爭議人選哈斯佩爾出任中央情報局（CIA）局長。她曾涉及刑求恐怖攻擊嫌犯，部分議員對她很有意見，但她仍順利過關，成為中情局首位女性局長。

路透社報導，美國總統川普提名哈斯佩爾（Gina Haspel）出掌中情局，雖然引起爭議，但靠著在野民主黨6位議員倒戈支持，這項任命案仍以54票贊成和45票反對通過。川普的共和黨同志有兩人跑票。

61歲的哈斯佩爾是俄羅斯問題專家，她幾乎整個職業生涯都效力於中情局國家秘密行動處（NationalClandestine Service）。她將接替最近轉任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）成為中情局舵手。

哈斯佩爾2002年擔任中情局泰國站站長時，中情局曾在當地一處秘密監獄審訊恐怖組織嫌犯，使用的刑求方式包括水刑。她在3年後發出電文，下令銷毀有關那些審訊的錄影帶。

哈斯佩爾拒絕以「不道德」形容911恐攻後所使用的殘酷審訊方式後，在越戰期間被俘而遭刑求的共和黨參議員馬侃（John McCain）帶頭反對她的任命案。

但她重申自己反對刑求逼供的立場；哈斯佩爾本週稍早致函情報委員會民主黨籍議員華納（Mark Warner），說服他替自己背書。

中情局命案共和黨

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