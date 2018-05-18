夏威夷火山出現爆炸式噴發 火山灰雲沖天

2018-05-18 01:42 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



幾勞亞火山山頂發生爆炸式噴發，火山灰雲直沖天際。 路透社 分享 facebook

夏威夷幾勞亞火山（Kilauea）今天出現爆炸式噴發，火山灰雲高達約3萬呎（9144公尺），直沖天際，當局表示，由於火山灰雲影響大片地區，已警告大島居民找尋掩蔽。

夏威夷郡民防局（County of Hawaii Civil Defense）發出電話警訊說：「夏威夷火山觀測站通報，幾勞亞火山山頂發生爆炸式噴發，火山灰雲將掩蓋周圍地區。如果身在火山灰雲影響地區，請找尋掩蔽。」

位於夏威夷大島（Big Island）的幾勞亞火山這次蒸汽爆炸式噴發威力強大，據料噴出大量火山灰。近日噴發已摧毀大島東南部一小處地方的37棟房舍與其他建築，迫使約2000居民撤離家園。

美國地質調查所（USGS）昨天即表示，幾勞亞火山已噴出微波爐大小的岩塊，恐是爆炸式噴發的開端。

路透社報導，上一次出現這類噴發是在近一世紀前。幾勞亞火山是全球最活躍的火山之一，近兩週前開始噴發，為夏威夷帶來迫在眉睫的威脅。

幾勞亞火山噴發促使當局發布航空紅色警戒，因為火山灰雲可能噴至飛機航線並損壞噴射機的發動機。

USGS警告，蒸汽爆炸式的噴發恐將10至12噸的岩塊彈射至800公尺空中，鵝卵石大小的石塊則可噴至方圓19公里內。

這類噴發恐為大島覆蓋上一層比灰塵厚上許多的火山灰，粉末和火山煙霧可能散布至夏威夷群島，倘若飄至平流層，還會進一步影響更遠地區。