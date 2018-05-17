美國會通俄案調查 參院委員會同意情報機關看法

2018-05-17 21:34 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



美參議院司法委員會今天公布總統川普長子小唐納和俄羅斯女律師會面的證詞文件。此外，參院情報委員會也公布一項報告，在報告中同意美情報機構做出俄國干預總統大選的結論。

法新社報導，在共和黨主導的參院司法委員會今天公布的2600多頁證詞文件中，小川普（Donald TrumpJr）表示，他事前並未告知父親，要在大選投票前5個月與一名和克里姆林宮有關係的律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）會面。

小川普在證詞中表示，他不清楚父親川普是否和對外解釋這場會議有直接關係，據報相關說法有所出入，但坦承川普可能透過當時的白宮連絡室主任希克斯（Hope Hicks）影響訊息。

在被問到川普透過希克斯的說法是否加入對於這場會議的最終解釋時。小川普答道：「我覺得可能有部分是。」

這場2016年6月9日與俄國女律師維塞尼茨卡雅的會面，除小川普外，與會者還有川普女婿庫許納（JaredKushner）及當時的競選總幹事曼納福特（PaulManafort）。

司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）說，公布文件讓「美國民眾現在可以檢視這些未經篩檢的資訊，自己來下結論」。

司法委員會的民主黨議員說，2016年川普大樓的秘會「證實川普陣營願意接受俄羅斯的協助」。

另外，參議院情報委員會今天也表示，他們已完成俄國試圖干預美國大選的報告，總結同意美國情報單位的評估，也就是莫斯科當局試圖將大選導向有利於川普當選。